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    Niedrigwasser am Rhein: Thyssenkrupp drosselt Produktion – Kosten steigen

    Niedrigwasser am Rhein: Thyssenkrupp drosselt Produktion – Kosten steigen
    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    Thyssenkrupp Steel drosselt Produktion wegen Niedrigwasser – Logistikkosten steigen

    Die Stahltochter Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) hat als Folge der anhaltenden Niedrigwasserphase am Rhein ihre Hochofenproduktion vorsorglich etwas zurückgefahren. Grund sind Einschränkungen in der Rohstoffversorgung des Duisburger Werks: Die firmeneigene Schubschifffahrt wurde eingestellt, weil die üblichen Schubverbände bei den aktuellen Pegelständen nicht mehr sicher eingesetzt werden können. TKSE setzt stattdessen auf angemietete externe Schiffe mit geringerem Tiefgang; die Anmietungen verteuern die Logistik, so das Unternehmen. Die Kundenversorgung sei bislang nicht gefährdet, eine unternehmensinterne Task Force prüft laufend die Lage.

    Das Problem ist systemisch: Binnenschiffe können bei Niedrigwasser deutlich weniger Ladung aufnehmen, erläutert Fabian Spieß, stellvertretender Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB). Das führt zu geringeren Transportmengen pro Fahrt und steigenden Transportkosten entlang der Lieferketten. Duisburger Hafenbetreiber wie Andreas Bartel (Duisport) bestätigen diese Effekte: Für die gleiche Warenmenge müssen mehr Schiffe eingesetzt werden, was teils sogar zu einem höheren Schiffsaufkommen führt, obwohl jedes Schiff weniger trägt. Als kurzfristige Ausweichstrategie nutzen Verlader verstärkt die Schiene.

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    Die Bedeutung der Wasserstraßen für die Stahlversorgung zeigt sich an den Mengen: TKSE beziffert seinen täglichen Rohstoffbedarf auf rund 50.000 Tonnen, vornehmlich Eisenerz und Kohle. Schon leichte Engpässe in der Zuführung schlagen daher unmittelbar auf die Produktionsplanung durch. TKSE betont, dass die Reduktion derzeit moderat ausfalle und primär vorsorglich sei; länger anhaltende Niedrigwasserphasen könnten die Situation jedoch verschärfen.

    Behördliche Stellen sehen vorerst keine kurzfristige Entspannung: Die Wasserstraßenverwaltung (WSV) prognostiziert zunächst weiter fallende Pegelstände, bevor ab dem 19. Juli ein moderater Anstieg um circa 30 Zentimeter erwartet wird. Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) rechnet in den kommenden Wochen nicht mit einer nachhaltigen Verbesserung. Experten warnen zugleich vor der langfristigen Dimension: Der Klimawandel könne Niedrigwasserphasen künftig häufiger machen, was strukturelle Anpassungen in Logistik und Versorgungsketten erzwinge.

    Kurzfristig bleibt die Schifffahrt zwar in Betrieb – amtliche Sperrungen gibt es bislang nicht – doch steigen die Kosten und die Komplexität der Versorgung. Für die Stahlindustrie bedeutet das: erhöhte Transportkosten, mögliche Produktionsanpassungen und ein wachsender Druck, alternative Transport- und Lagerstrategien zu entwickeln, um wetterbedingte Risiken zu mindern.



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