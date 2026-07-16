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    Alarmsignal bei Ericsson: Gewinne brechen ein – 5.000 Jobs bedroht

    Alarmsignal bei Ericsson: Gewinne brechen ein – 5.000 Jobs bedroht
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Ericsson hat im zweiten Quartal unter steigenden Kosten gelitten und dadurch seine Profitabilität spürbar reduziert. Das um Sondereffekte bereinigte Ebita fiel im Jahresvergleich um sieben Prozent auf knapp 6,9 Milliarden schwedische Kronen (rund 623 Millionen Euro) und lag damit geringfügig über den durchschnittlichen Markterwartungen. Der Umsatz sank um sechs Prozent auf etwa 52,7 Milliarden Kronen (rund 4,8 Milliarden Euro) und verfehlte damit die Analystenschätzungen. Unterm Strich blieb ein Jahresgewinn von rund 4,1 Milliarden Kronen, ein Rückgang von zwölf Prozent.

    Die Aktie reagierte empfindlich: Die Papiere gaben zeitweise fast acht Prozent nach. Analysten zeigten sich geteilter Meinung: Bernstein Research bezeichnete die Entwicklung als mäßig und verwies darauf, dass lediglich Kostensenkungen eine gewisse Stabilisierung gebracht hätten. JPMorgan wies darauf hin, dass die Aussichten für die Bruttomarge unter der Konsensschätzung lägen. Das Management betonte, bereits Maßnahmen gegen den Preisanstieg bei Komponenten ergriffen zu haben und kündigte weitere interne Einsparungen sowie Preisanpassungen an, um die Margen zu stützen.

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    Die Ergebnisse spiegeln eine strukturelle Schwäche in der Telekommunikationsausrüsterbranche wider: Netzbetreiber haben die erhofften Großinvestitionen in den 5G-Ausbau bislang nur zögerlich vorangetrieben. Vor diesem Hintergrund hatte Ericsson bereits Sparprogramme gestartet und plant, im Jahr 2025 weltweit rund fünftausend Stellen zu streichen. Auch für das laufende Jahr sind weitere Ausgabenkürzungen vorgesehen; zusätzlich sollen Verkaufspreise angehoben werden, um die gestiegenen Materialkosten weiterzugeben.

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    Der vorgelegte Quartalsbericht ist zugleich der letzte unter der Führung von Börje Ekholm; Ende September geht er in den Ruhestand und übergibt an Per Narvinger. Damit steht der Konzern zugleich vor einer Führungsübergabe, in deren Rahmen Effizienzprogramme und strategische Neuausrichtungen besonders kritisch geprüft werden dürften.

    Langfristig hängt Ericssons Erholung maßgeblich von mehreren Faktoren ab: der Wiederaufnahme größerer Capex-Programme der Mobilfunkbetreiber, der weiteren Konsolidierung des Zuliefernetzwerks zur Stabilisierung der Komponentenpreise sowie erfolgreichen Investitionen in Software- und Servicesegmente mit höherer Marge. Strategisch könnte der Konzern zusätzlich verstärkt auf Cloud-native Netzinfrastrukturen, Network-as-a-Service-Angebote und Managed Services setzen, um wiederkehrende Erlöse zu erhöhen und die Abhängigkeit vom volatilen Hardwaregeschäft zu reduzieren. Auch Partnerschaften mit Hyperscalern sowie selektive Zukäufe im Bereich Software könnten helfen, die Produktpalette zu diversifizieren. Investoren werden besonders auf die Margenentwicklung und den Fortschritt der Sparprogramme achten, um die Nachhaltigkeit der Erholung zu beurteilen. Kurzfristig bleibt daher weiterhin Vorsicht bei Anlegerentscheidungen geboten.



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