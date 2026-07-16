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    Hormus-Eskalation treibt Ölpreise – Bundesanleihen unter Druck

    Hormus-Eskalation treibt Ölpreise – Bundesanleihen unter Druck
    Foto: adobe.stock.com

    Die Kurse deutscher Staatsanleihen gerieten am Montag und Dienstag unter Druck, wobei politische Unsicherheit im Nahen Osten und steigende Ölpreise die Haupttreiber waren. Der richtungweisende Euro-Bund-Future notierte zwischen 124,88 und 125,42 Punkten; die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bewegte sich zwischen 3,08 und 3,14 Prozent. Nach anfänglichen Verlusten legten Anleihekurse zeitweise wieder leicht zu, nachdem sich die Ölpreise etwas entspannten.

    Hintergrund der Marktbewegungen ist die erneute Eskalation im Konflikt um die Straße von Hormus. Das US-Militär flog wieder Angriffe im Iran, es kam zu Vergeltungsaktionen und zu Angriffen auf Schiffe in der Meerenge. Der Iran setzte nach Berichten Marschflugkörper gegen zwei Tanker ein; bei einem Vorfall wurde ein indisches Besatzungsmitglied getötet und mehrere Personen verletzt. US-Präsident Donald Trump kündigte zeitweise die Wiederaufnahme einer Seeblockade und die Erhebung von Durchfahrtgebühren an, trat von dieser Idee jedoch nach Gesprächen mit Golfstaaten wieder zurück und sprach von Handels- und Investitionsabkommen als Alternative.

    Die verteuerten Rohölpreise befeuerten die Inflationserwartungen, was die Erwartung einer restriktiveren Geldpolitik seitens der Europäischen Zentralbank nährt und damit die Renditen steigen ließ. Experten der Dekabank hoben hervor, dass neben Energiepreis-Effekten vor allem die Kerninflation für die geldpolitische Einschätzung relevant sei. Marktteilnehmer richteten ihren Blick auf die anstehenden US-Verbraucherpreisdaten, die als entscheidender Impuls für die US-Geldpolitik gelten.

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    Die veröffentlichten US-Inflationszahlen für Juni zeigten einen kräftigeren Rückgang als erwartet: Die Jahresrate fiel von 4,2 auf 3,5 Prozent, während Ökonomen im Schnitt 3,8 Prozent prognostiziert hatten. Diese Entspannung stellte ein Gegenargument für schnelle Leitzinsanhebungen dar und stützte zeitweise die Anleihekurse. Zudem wird das Zeugnis des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh vor dem Kongress aufmerksam verfolgt; Marktbeobachter erwarten von seiner Rede nur begrenzte Hinweise, da Warsh Forward Guidance ablehnt.

    Marktteilnehmer signalisierten zugleich eine erhöhte Risikoaversion: Anleger zogen kurzfristig Gelder aus längeren Laufzeiten ab und bevorzugten liquide Positionen. Die Volatilität an den Rentenmärkten nahm zu, Handelsspannen weiteten sich, und die Nachfrage nach sicheren Werten blieb volatil, da geopolitische Nachrichten die Preise schnell beeinflussten. Ohne weitere konjunkturelle Impulse aus Deutschland oder der Eurozone konzentriert sich der Markt auf externe Faktoren. Sollte sich der Ölpreisanstieg fortsetzen, wären erneute Renditeanstiege an den europäischen Bondmärkten wahrscheinlich. Gleichzeitig bleibt die EZB-Reaktion abhängig vom weiteren Kerninflationsverlauf und von globalen Risikoprämien am Finanzmarkt entscheidend sein.

    Ausblick: Kurzfristig dürften die Entwicklung der Ölpreise, weitere geopolitische Eskalationen und die US-Inflationsdaten die Richtung an den Rentenmärkten bestimmen. Für die EZB bleibt vor allem der Pfad der Kerninflation entscheidend, während Anleger auf Hinweise zur geldpolitischen Straffung achten.



    BUND Future

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    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 125,0EUR auf L&S Exchange (16. Juli 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




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