Exportboom rettet China — Binnenmarkt kämpft mit Immobilien-Crash

Die Industrieproduktion legte im ersten Halbjahr um 5,4 Prozent zu; im Juni betrug das Plus 5,3 Prozent. Treiber sind eine starke Auslandnachfrage nach Halbleitern, Computertechnik und Autos. Die Handelsstatistik untermauert dieses Bild: Im Juni stiegen die Exporte in Dollar um etwa 27 Prozent, die Importe um 36 Prozent. Diese Exportrally stützt kurzfristig Wachstum und Beschäftigung, erhöht aber das Risiko verschärfter Handelskonflikte, insbesondere in Europa, wo Debatten über Importbeschränkungen und Überkapazitäten zunehmen.

Chinas Wirtschaft ist im zweiten Quartal langsamer gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von April bis Juni um 4,3 Prozent im Jahresvergleich, nach 5,0 Prozent im ersten Quartal und bei Analystenerwartungen von 4,5 Prozent. Für das erste Halbjahr ergibt sich ein Plus von 4,7 Prozent, womit die Regierung innerhalb ihrer Zielspanne bleibt. Doch die Daten offenbaren eine wachsende Divergenz zwischen einem robusten Außen- und Industriesektor und einem schwächelnden Binnenmarkt.

Dem gegenüber stehen schwaches Konsumwachstum und rückläufige Investitionen. Der Einzelhandel wuchs im ersten Halbjahr nur um 1,3 Prozent, die Anlageinvestitionen (ohne ländliche Gebiete) fielen um 5,7 Prozent. Besonders dramatisch ist der Einbruch auf dem Immobilienmarkt: Investitionen in diesem Sektor brachen um 18 Prozent ein, der Verkauf neu gebauter Wohnungen sank zweistellig. Die Immobilienkrise belastet Vertrauen und private Nachfrage und gilt als zentrales Hemmnis für eine tragfähige Binnenkonjunktur.

Die Behörden relativieren die Abschwächung und führen sie auf externe Faktoren wie die Eskalation im Nahen Osten und eine verlangsamte Weltwirtschaft zurück; die petrochemische Industrie sei stärker betroffen gewesen. Regierung und Zentralbank sind gefordert, die Binnennachfrage zu stärken — ein Punkt, den auch deutsche Unternehmen in China kritisieren. In Pekings Wirtschaftspolitik rückt daher die Förderung von Zukunftsbranchen wie Künstlicher Intelligenz in den Fokus. IT- und Unternehmensdienstleistungen trugen im ersten Halbjahr knapp ein Viertel zum Wachstum bei, die Chipproduktion stieg deutlich.

Langfristige Risiken bleiben geopolitische Spannungen, hohe Sparquoten wegen unzureichender sozialer Absicherung und strukturelle Überkapazitäten. Der neue Fünfjahresplan setzt auf Konsumförderung und soziale Absicherung, doch die Politik muss Tempo und Umfang der Maßnahmen erhöhen, damit China von Exportabhängigkeit zu einer ausgewogeneren Wachstumspolitik gelangt.

Ökonomisch bedeutet das: Kurzfristig stützen Exportsektor und Hightech-Investitionen das Wachstum, langfristig sind strukturelle Reformen nötig. Fiskalische Impulse, zielgerichtete Kredite für private Konsumausgaben, Reformen der sozialen Sicherung und eine stabilisierende Wohnungsmarktpolitik könnten die Nachfrage beleben. Für internationale Anleger bleibt entscheidend, wie entschlossen Pekings Maßnahmen sind. Eine nur zögerliche Reaktion würde das Risiko einer anhaltenden Entkopplung zwischen Außen- und Binnenwirtschaft erhöhen und das Wachstumspotenzial dämpfen. Die kommenden Monate werden daher richtungsweisend sein für Investoren.

Die Alibaba Group Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 13,14EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.