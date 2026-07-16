Kursziel hoch auf 66 €: Jefferies pusht Salzgitter-Aktie

Die Marktreaktion folgte prompt: Die Salzgitter-Aktie kletterte am Dienstag um 6,5 Prozent auf 54,75 Euro und testete damit die 50-Tage-Linie bei 54,47 Euro, die von Händlern als Indikator für den mittelfristigen Trend gewertet wird. Damit erreichte der Titel den höchsten Stand seit etwa einem Monat. Die Kursdynamik spiegelt die Zuversicht wider, dass sowohl handelspolitische Schutzschirme als auch höhere Stahlpreise die Gewinnmargen in der europäischen Stahlindustrie verbessern könnten.

Jefferies hat seine Einschätzung für die Salzgitter AG deutlich nach oben korrigiert: Das Analysehaus hob das Kursziel von 55 auf 66 Euro an und stufte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch. Analyst Cole Hathorn bewertet den Stahl- und Röhrenhersteller als einen der größten Nutznießer aktueller Protektionsmaßnahmen der EU sowie der damit einhergehenden Erholung von Volumina und Preisen. Ergänzend erwartet Jefferies, dass das deutsche Infrastrukturpaket ab 2027 zusätzliche Nachfrageimpulse setzen wird. Vor diesem Hintergrund sieht Hathorn noch Spielraum für eine Anhebung der operativen Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026; seine Prognose für 2027 liegt zudem rund 18 Prozent über dem Konsens.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch JPMorgan hat kürzlich seine Sicht auf Salzgitter angehoben: Analyst Dominic O'Kane drehte seine Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" und setzte ein Kursziel von 65,00 Euro (zuvor 31,40 Euro). O'Kane sieht ebenfalls die Protektionsmaßnahmen der Politik als wirksam an und erwartet, dass die Gewinnentwicklung branchenweit an Fahrt gewinnt. Gleichwohl mahnt JPMorgan zur Vorsicht für das laufende Berichtsquartal: Für das zweite Halbjahr prognostiziert der Analyst zwar steigende Stahlpreise in Europa, rechnet jedoch für die unmittelbar bevorstehende Berichtssaison zum zweiten Quartal nicht mit positiven Überraschungen.

Fundamental unterstreichen die hohen Europaanteile im Umsatz die Sensitivität von Salzgitter gegenüber regionalen Politikentscheidungen: Rund 76 Prozent des Umsatzes werden in Europa erzielt, 42 Prozent sogar im Heimatmarkt Deutschland. Das macht das Unternehmen besonders empfänglich für EU-weite Handelsregulierungen und nationale Infrastrukturprogramme.

Trotz positiver Analystensicht bleiben Risiken bestehen: die zyklische Natur der Stahlnachfrage, mögliche Rohstoffkostenanstiege, geopolitische Spannungen sowie regulatorische Gegenreaktionen gegen Protektionismus. Investoren dürften daher die kommenden Quartalszahlen und die konkrete Umsetzung staatlicher Infrastrukturprogramme genau beobachten, um zu prüfen, ob die nun eingepreisten Erwartungen nachhaltig erfüllt werden können.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 54,93EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.