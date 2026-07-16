10% mehr Substanz, weniger Gewinn: Allerthal überrascht Anleger

Ergänzend berichtet das Unternehmen über eine deutliche Stärkung des wirtschaftlichen Eigenkapitals je Aktie: Der anteilige handelsrechtliche Eigenkapitalwert zuzüglich Kursreserven beläuft sich zum 30. Juni 2026 (ungeprüft) auf 30,47 Euro je Aktie nach 27,64 Euro zum 31. Dezember 2025. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 10,2 Prozent gegenüber dem Jahresultimo. Als maßgebliche Faktoren nennt Allerthal Wertsteigerungen in seinem Wertpapierbestand sowie eine einmalige Nachbesserung infolge des Abschlusses eines Spruchverfahrens zum Squeeze‑out bei der Generali Deutschland Holding AG. Aus diesem Verfahren resultierte eine zusätzliche Buchung von etwa 480.000 Euro einschließlich Zinsen, die das Andienungsvolumen zum Stichtag von 28,1 Millionen Euro auf 27,0 Millionen Euro reduzierte.

Die Allerthal‑Werke AG hat vorläufige Halbjahreszahlen zum 30. Juni 2026 veröffentlicht. Demnach steht ein ungeprüfter handelsrechtlicher Halbjahresüberschuss von rund 3,4 Millionen Euro zu Buche, womit das Ergebnis leicht unter dem Vorjahreswert von 3,8 Millionen Euro liegt. Das Management weist darauf hin, dass sich aufgrund der Wahl der Geschäftsfelder und der Struktur des Geschäftsmodells unterjährig erzielte Ergebnisse nicht linear auf das Gesamtjahr hochrechnen lassen; das Jahresergebnis kann folglich sowohl über als auch unter dem Halbjahresergebnis liegen. Der geprüfte Halbjahresabschluss soll am 29. Juli 2026 vorgelegt werden.

Die größten Positionen im Anlagevermögen (ohne Berücksichtigung der 89,7‑prozentigen Tochter Esterer AG) sind Aktien von Covestro, Aumann, Wacker Neuson, Masterflex und Smartbroker Holding. Die Zusammensetzung des Portfolios zeigt eine Ausrichtung auf Industrie‑ und Finanzwerte, deren Marktentwicklungen das bilanziell ausgewiesene Eigenkapital nachhaltig beeinflussen können.

Für Investoren bedeutet das Zahlenpaket ein differenziertes Bild: Auf der operativen Ebene ist der Halbjahresüberschuss rückläufig, während die Substanz je Aktie durch portfoliobedingte Bewertungsgewinne und Sondereffekte verbessert wurde. Kurzfristig dürften Marktteilnehmer auf die am 29. Juli zu erwartenden geprüften Zahlen sowie auf Hinweise zur Prognose für das Gesamtjahr achten. Anleger sollten zudem die Volatilität einzelner Wertpapierpositionen sowie mögliche Sondereffekte bei der Bewertung konsolidierter Beteiligungen im Blick behalten.

Analysten werden besonders auf die Ertragsdynamik im zweiten Halbjahr achten: Stabilisieren sich Umsatz‑ und Margenkennziffern, dürfte sich die leichte Ergebnisdelle aus dem ersten Halbjahr relativieren. Entscheidend bleibt die Entwicklung der wichtigsten Wertpapierpositionen, da Bewertungsgewinne oder -verluste das Eigenkapital und damit die bilanziellen Kennzahlen kurzfristig prägen können. Gleiches gilt für konsolidierungsrelevante Effekte aus der Tochter Esterer AG. Vor dem Hintergrund der freiverkehrlichen Notierung in Hannover, München und Stuttgart bleibt die Aktie anfällig für Sentiment‑ und Liquiditätsschwankungen. Anleger sind deshalb gut beraten, die vollständigen, geprüften Halbjahreszahlen sowie Managementkommentare zur Kapitalverwendung, Dividendenpolitik und Risikovorsorge abzuwarten. Die endgültigen Zahlen am 29. Juli werden Hinweise für Perspektive und Risikoeinschätzung liefern.

Die Allerthal-Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 27,00EUR auf Stuttgart (15. Juli 2026, 21:55 Uhr) gehandelt.