ABB will Rotork für 5,5 Milliarden Dollar übernehmen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Das Schweizer Technologieunternehmen ABB will sein Geschäft rund um Elektrifizierung und Automatisierung mit einem milliardenschweren Zukauf stärken. Das Unternehmen biete den Aktionären der britischen Rotork 503 Pence je Aktie in bar, teilten die Schweizer am Donnerstag mit. Damit werde der Anbieter von Durchflusskontrollgeräten und Hersteller von elektrischen Stellantrieben mit 5,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Übernahme will ABB mit bestehenden Barmitteln, Bankkrediten und Erlösen aus der Veräußerung des Robotics-Geschäfts finanzieren. Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen sein.

Rotork ist den Angaben zufolge in den Jahren 2022 bis 2025 jährlich im Schnitt um acht Prozent aus eigener Kraft gewachsen. Zu den Kunden zählten unter anderem die Öl- und Gasindustrie und Chemie sowie auch Datenzentren. Die Briten erzielten 2025 einen Erlös von rund 1 Milliarde US-Dollar und eine bereinigte operative Gewinnmarge von 24,6 Prozent. Damit würde Rotork rund drei Prozent zum ABB-Konzernumsatz und unmittelbar zur Steigerung der operativen Ebita-Marge beitragen./mne/stk