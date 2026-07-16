Chipfertiger TSMC verdient mehr als erwartet

HSINCHU (dpa-AFX) - Der taiwanesische Chiphersteller TSMC hat im zweiten Quartal dank eines starken Umsatzanstiegs und gestiegener Margen deutlich mehr verdient. Der Überschuss legte um 77 Prozent auf knapp 707 Milliarden taiwanesische Dollar (19 Mrd Euro) zu, wie der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag in Hsinchu mitteilte. Damit übertraf TSMC die Erwartungen der Experten. Der Umsatz zog, wie bereits seit Montag bekannt, wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms um 36 Prozent auf 1,27 Billionen an.

TSMC gehört nach einer Aktienkursrally von fast 120 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten inzwischen zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Aktuell ist der Konzern an der Börse umgerechnet knapp zwei Billionen Dollar wert. Damit liegt TSMC als erster nicht-amerikanischer Konzern hinter Nivdia , Apple , Alphabet , Microsoft und Amazon auf Rang sechs./zb/mis