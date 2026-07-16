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    KI-Boom

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    Chipfertiger TSMC verdient mehr als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • TSMC Gewinn steigt um 77 Prozent auf 707 Milliarden
    • Umsatz wächst 36 Prozent auf 1,27 Billionen wegen KI
    • Marktwert rund zwei Billionen nach Rallye von 120 Prozent
    KI-Boom - Chipfertiger TSMC verdient mehr als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HSINCHU (dpa-AFX) - Der taiwanesische Chiphersteller TSMC hat im zweiten Quartal dank eines starken Umsatzanstiegs und gestiegener Margen deutlich mehr verdient. Der Überschuss legte um 77 Prozent auf knapp 707 Milliarden taiwanesische Dollar (19 Mrd Euro) zu, wie der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag in Hsinchu mitteilte. Damit übertraf TSMC die Erwartungen der Experten. Der Umsatz zog, wie bereits seit Montag bekannt, wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms um 36 Prozent auf 1,27 Billionen an.

    TSMC gehört nach einer Aktienkursrally von fast 120 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten inzwischen zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Aktuell ist der Konzern an der Börse umgerechnet knapp zwei Billionen Dollar wert. Damit liegt TSMC als erster nicht-amerikanischer Konzern hinter Nivdia , Apple , Alphabet , Microsoft und Amazon auf Rang sechs./zb/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 222,8 auf Tradegate (16. Juli 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,45 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +46,91 %/+71,40 % bedeutet.





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