Zentrale Hürde im Blick

Solange sich die Aktie dagegen im Bereich bis 40,00 Euro bewegt, ist das Chartbild als weitgehend neutral einzustufen. Deutlich stärkere Kursverluste wären erst zu erwarten, wenn der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 39,59 Euro unterschritten wird. Dann könnte die Aktie bis zum langfristigen Aufwärtstrend bei 35,36 Euro zurückfallen. Aus charttechnischer Sicht würde sich dort eine neue Chance auf steigende Kurse ergeben.

Aktuell stößt die Daimler-Truck-Aktie erneut an das Verlaufshoch von Ende Juli 2025 bei 43,23 Euro. Um die seit Monaten andauernde Seitwärtsphase endgültig hinter sich zu lassen, muss dieser Widerstand nachhaltig überwunden werden. In diesem Fall wären zunächst Kursziele bei 48,46 und später bei 53,08 Euro möglich.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 44,80 Euro

Kursziele : 48,46 und 53,08 Euro

Renditechance via DU9NXB : 185 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler Truck Holding AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9NXB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,49 - 0,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 38,0742 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 38,0742 Euro akt. Kurs Basiswert: 42,96 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 53,08 Euro Hebel: 8,43 Kurschance: + 185 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ86FC Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,52 - 0,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 48,1147 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 48,1147 Euro akt. Kurs Basiswert: 42,96 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,95 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.