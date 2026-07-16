Mittelfristziel klar im Fokus

Auf der Unterseite gilt der Bereich um 307,45 US-Dollar als wichtige Marke. Fällt die Aktie darunter, könnte sie zunächst bis zum 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 297,60 US-Dollar zurücksetzen. Ein solcher Rückgang würde auf einen möglichen Fehlausbruch hindeuten und könnte im weiteren Verlauf sogar Kursverluste bis auf 265,00 US-Dollar nach sich ziehen.

Bereits Anfang Juli hatte die Apple-Aktie ihre zwischenzeitliche Konsolidierung mit einem Anstieg über 294,00 US-Dollar beendet. Anschließend wurde ein Anstieg bis zum bisherigen Rekordhoch von Anfang Juni bei 317,40 US-Dollar erwartet. Nach wenigen Tagen auf diesem Niveau gelang im Mittwochshandel schließlich der Ausbruch auf neue Höchststände. Aus charttechnischer Sicht rückt damit das mittelfristige Kursziel bei 362,47 US-Dollar wieder in den Blick.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 326,25 US-Dollar

Kursziel : 362,47 US-Dollar

Renditechance via DN29Z0 : 95 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN29Z0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,26 - 3,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 289,7131 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 289,7131 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 326,25 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 362,47 US-Dollar Hebel: 8,70 Kurschance: + 95 Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY1FMY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,40 - 3,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 366,5811 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 366,5811 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 326,25 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,41 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.