Gold unter Druck -0,82 % in 24h

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, sachliches Gold-Sentiment. Kernpunkte: Gold wird stark von Öl-Preisen und Inflationserwartungen beeinflusst. Steigendes Öl drückt Gold (höhere Zinsen/Dollar); bleibt Öl hoch, könnte Gold später doch den sicheren Hafen-Charakter zeigen. Inflationstests lösen temporäre Bewegungen aus. Bodenbildung wird diskutiert; EW-Analysen werden kritisch gesehen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: unbekannt.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 3.335,34USD. Heute, bei 4.027,43USD, wäre daraus ein Vermögen von 6.037,51USD geworden – ein Plus von +20,75 %.

Leichte Verluste prägen den Handel. Gold rutscht umauf 4.027,43, bleibt aber im größeren Bild stabil.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.