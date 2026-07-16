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    Versicherer starten Regionergy-Fonds – Millionen für lokale Energiewende

    Versicherer starten Regionergy-Fonds – Millionen für lokale Energiewende
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    Versicherungskammer und VGH bringen als Lead-Investoren frisches Eigenkapital in die regionale Energieinfrastruktur: Mit dem von der LHI Gruppe aufgelegten Infrastrukturfonds „Regionergy“ soll die Transformation der deutschen Energie- und Wärmewende über Partnerschaften mit Stadtwerken beschleunigt werden. Der Fonds richtet sich auf Investitionen in Wind- und Solarparks, Verteilnetze, Speicherlösungen und weitere nachhaltige Infrastruktur, um regionalen Versorgern das dringend benötigte Eigenkapital bereitzustellen. Als Beraterin des Fonds fungiert die konzerneigene Asset-Management-Tochter Versicherungskammer Tecta Invest; die VGH Versicherungen bringen ihr regionales Netzwerk und Expertise ein.

    Die Strategie verbindet privates Kapital mit lokalem Know-how: Durch kooperative Beteiligungen mit Stadtwerken sollen nicht nur Finanzmittel mobilisiert, sondern auch operative Kompetenzen und regionale Wertschöpfung gebündelt werden. Der Investitionsbedarf ist enorm: Einer von PwC für die KfW erstellten Studie zufolge sind bis 2045 rund 1,3 Billionen Euro erforderlich, allein 535 Milliarden Euro für Netzausbau und netzgebundene Wärmeversorgung. Regionergy zielt auf ein Eigenkapitalvolumen von 250 bis 500 Millionen Euro und ist auf eine Laufzeit von 20 Jahren mit Verlängerungsoptionen ausgelegt. Initial fließt Kapital der Lead-Investoren; später sollen weitere institutionelle Anleger einsteigen. Für Versicherer bietet das Modell stabile, langfristige Cashflows und eine direkte Verbindung zu nachhaltigen Infrastrukturprojekten.

    Parallel dazu zeigen zwei weitere Meldungen, wie Unternehmen Digitalisierung und Prävention als Geschäftschancen nutzen: Optro (ehemals AuditBoard) hat „Optro Partner Connect“ gestartet, ein modular aufgebautes Partnerprogramm für Beratungs- und Lösungsanbieter. Es setzt auf klar abgegrenzte Partnerpfade, ein Partner Center of Excellence sowie die Integration von KI-Funktionen, um Onboarding zu automatisieren, gemeinsame Vertriebsaktivitäten zu unterstützen und Partner schneller in neue Märkte zu bringen. Ziel ist eine Skalierung des Ökosystems rund um die GRC-Intelligence-Plattform und die Monetarisierung von Beratungsleistungen entlang des Kundenlebenszyklus.

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    Im Gesundheitssektor treiben Helsana und das Zürcher Start-up Klenico ein Pilotprojekt zur frühzeitigen Abklärung psychischer Beschwerden voran. Zusatzversicherte erhalten kostenfreien Zugang zu einem digitalen Mental-Health-Check inklusive Videocall mit Psychotherapeuten; das Angebot soll Versorgungslücken verringern und Chronifizierung verhindern. Für Helsana ist der Schritt Teil einer strategischen Schwerpunktsetzung auf mentale Gesundheit.

    Gemeinsam zeichnen die Projekte ein Bild: Versicherer und Asset-Manager mobilisieren Kapital und Netzwerke für langfristige, gesellschaftlich relevante Investments; Tech- und Gesundheitsakteure bauen parallel Plattform- und Präventionsangebote aus. Entscheidend für den Erfolg werden Projektqualität, regulatorische Rahmenbedingungen und die Fähigkeit sein, lokale Partnerschaften operativ zu verankern.



    Blei

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    Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 1.809PKT auf Ariva Indikation (16. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.






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