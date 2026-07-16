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    Anstieg stockt: Frauenanteil in kommunalen Chefetagen nur 23,4%

    Anstieg stockt: Frauenanteil in kommunalen Chefetagen nur 23,4%
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    Eine aktuelle Auswertung der Zeppelin-Universität Friedrichshafen zeigt: Der Frauenanteil in den Chefetagen kommunaler Unternehmen ist zwar gestiegen, das Tempo der Entwicklung hat sich jedoch merklich abgeschwächt. Im April lag der Anteil weiblicher Führungskräfte in städtischen Firmen bei 23,4 Prozent, ein Plus von 0,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr und 3,9 Punkten über dem Stand vor fünf Jahren. Studienleiter Ulf Papenfuß führt den Dämpfer vor allem auf deutlich geringere Neuberufungszahlen zurück: Von 293 in der Untersuchungsperiode neu besetzten Top-Positionen gingen nur 23,9 Prozent an Frauen – ein Rückgang um 6,8 Punkte gegenüber dem Vorjahr.

    Untersucht wurden 1.481 kommunale Unternehmen in 69 Städten, in denen die öffentliche Hand Mehrheiten hält; insgesamt gab es 2.190 Vorstand- und Geschäftsleitungsstellen, von denen 512 mit Frauen besetzt sind. Ein Blick auf die Verteilung offenbart deutliche regionale und lokale Unterschiede: Weimar führt das Ranking mit 55,6 Prozent Frauenanteil an, gefolgt von Greifswald (46,2 Prozent), Hannover (44,4 Prozent) und Wiesbaden (40,0 Prozent). In einigen Kommunen – etwa Ingolstadt, St. Ingbert, Trier und Völklingen – wurden dagegen keine Frauen in Führungspositionen festgestellt, wobei die Studie einschränkend auf die geringe Anzahl untersuchter Unternehmen in kleineren Städten hinweist. Institutionen von Bund und Ländern schnitten besser ab (Bund: 33,5 Prozent; Flächenländer: 24,9 Prozent).

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    Papenfuß betont die Vorbildfunktion öffentlicher Arbeitgeber und empfiehlt Maßnahmen wie gezielte Führungskräfteentwicklung und verbindliche Besetzungsregeln in Public Corporate Governance-Kodizes, um den Anteil weiter zu erhöhen. Zum Vergleich: In Dax-40-Vorständen lag der Frauenanteil laut Allbright-Stiftung am Stichtag 1. September 2025 bei 25,7 Prozent; diesen Vorsprung erklärt die Studie vor allem mit gesetzlichen Vorgaben für börsennotierte Großunternehmen.

    Parallel sorgte geopolitische Unsicherheit für Verstimmungen an den Finanzmärkten: Die Ankündigung einer möglichen Wiederaufnahme einer Seeblockade gegen iranische Häfen und eine angekündigte Gebühr für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus trieben den Brent-Ölpreis auf rund 85 US-Dollar. Marktbeobachter sehen darin eine eingepreiste Risikoprämie; der Broker IG taxierte den Dax zu Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer bei rund 25.000 Punkten und verwies auf eine volatile Bandbreite zwischen etwa 24.800 und 25.300 Zählern. In den sozialen Handelsforen spiegelte sich die Nervosität im rauen Tonfall und lebhaften Austausch privater Trader – ein Hinweis auf die Rolle von Retail-Sentiment als ergänzende Größe für kurzfristige Marktdynamik.



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    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 24.996PKT auf Ariva Indikation (15. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.




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