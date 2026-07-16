Anstieg stockt: Frauenanteil in kommunalen Chefetagen nur 23,4%

Eine aktuelle Auswertung der Zeppelin-Universität Friedrichshafen zeigt: Der Frauenanteil in den Chefetagen kommunaler Unternehmen ist zwar gestiegen, das Tempo der Entwicklung hat sich jedoch merklich abgeschwächt. Im April lag der Anteil weiblicher Führungskräfte in städtischen Firmen bei 23,4 Prozent, ein Plus von 0,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr und 3,9 Punkten über dem Stand vor fünf Jahren. Studienleiter Ulf Papenfuß führt den Dämpfer vor allem auf deutlich geringere Neuberufungszahlen zurück: Von 293 in der Untersuchungsperiode neu besetzten Top-Positionen gingen nur 23,9 Prozent an Frauen – ein Rückgang um 6,8 Punkte gegenüber dem Vorjahr.

Untersucht wurden 1.481 kommunale Unternehmen in 69 Städten, in denen die öffentliche Hand Mehrheiten hält; insgesamt gab es 2.190 Vorstand- und Geschäftsleitungsstellen, von denen 512 mit Frauen besetzt sind. Ein Blick auf die Verteilung offenbart deutliche regionale und lokale Unterschiede: Weimar führt das Ranking mit 55,6 Prozent Frauenanteil an, gefolgt von Greifswald (46,2 Prozent), Hannover (44,4 Prozent) und Wiesbaden (40,0 Prozent). In einigen Kommunen – etwa Ingolstadt, St. Ingbert, Trier und Völklingen – wurden dagegen keine Frauen in Führungspositionen festgestellt, wobei die Studie einschränkend auf die geringe Anzahl untersuchter Unternehmen in kleineren Städten hinweist. Institutionen von Bund und Ländern schnitten besser ab (Bund: 33,5 Prozent; Flächenländer: 24,9 Prozent).