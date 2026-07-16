Silberpreis
Silberpreis stabil bei 57,25 USD
Ruhiger Handel: Silber notiert bei 57,25 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,35 %
|1 Monat
|-16,95 %
|3 Monate
|-27,15 %
|1 Jahr
|+52,68 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,12095USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 57,25USD ein Wert von 10.958,8USD geworden – ein Gewinn von +119,18 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment. Einige hoffen auf 100 USD/oz bis Jahresende (Beiträge 1,4). Andere setzen bei weiteren Rückgängen auf Neueinstieg; wieder andere haben Positionen reduziert. Technisch wird ein Hammer- bzw. Inverted-Hammer im 2-Stunden-Chart erwähnt, Signal bleibt unklar. Fundament: COMEX-Physik-Engpässe plausibel; langfristig Defizit‑Unterstützung, kurzfristig hohe Volatilität. 14-Tage-Veränderung: nicht angegeben.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|320,35EUR
|-0,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|113,18EUR
|-0,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|226,40EUR
|-0,75 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|291,42EUR
|-1,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|85,24EUR
|-1,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|464,44EUR
|-1,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|336,22EUR
|-0,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,13EUR
|-0,80 %
|Long
|1
|0,00
|114,00EUR
|+0,12 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,818EUR
|-0,43 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.