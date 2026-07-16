Silberpreis stabil bei 57,25 USD

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,35 % 1 Monat -16,95 % 3 Monate -27,15 % 1 Jahr +52,68 %

Kaum Bewegung am Silbermarkt: Das Edelmetall notiert unverändert bei 57,25. Händler warten auf neue Impulse.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,12095USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 57,25USD ein Wert von 10.958,8USD geworden – ein Gewinn von +119,18 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment. Einige hoffen auf 100 USD/oz bis Jahresende (Beiträge 1,4). Andere setzen bei weiteren Rückgängen auf Neueinstieg; wieder andere haben Positionen reduziert. Technisch wird ein Hammer- bzw. Inverted-Hammer im 2-Stunden-Chart erwähnt, Signal bleibt unklar. Fundament: COMEX-Physik-Engpässe plausibel; langfristig Defizit‑Unterstützung, kurzfristig hohe Volatilität. 14-Tage-Veränderung: nicht angegeben.