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    Kurswechsel beim Klimafonds: 30% weniger Mittel – Alarm in Industrie

    Kurswechsel beim Klimafonds: 30% weniger Mittel – Alarm in Industrie
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    Die Bundesregierung signalisiert in dieser Woche einen spürbaren Kurswechsel in der Klimapolitik: Der Klima- und Transformationsfonds (KTF) soll in den kommenden Jahren „zielgenauer und flexibler“ ausgestattet werden, hieß es aus dem Finanzministerium. Konkret sollen sogenannte Kleinstprogramme sukzessive gestrichen und disponible, noch nicht zugesagte Mittel im Grundsatz um 30 Prozent gekürzt werden. Ein genereller Förderstopp ist nicht geplant, wohl aber eine Priorisierung von Maßnahmen; Ausnahmen gelten etwa für den Industriestrompreis und zusätzliche Entlastungen bei Energiekosten. Finanzminister Lars Klingbeil will mit dem Schritt einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten und plant, 2,7 Milliarden Euro aus Emissionshandelserlösen in den Kernhaushalt zu ziehen – ein Vorgehen, das bereits Kritik von Umweltverbänden provozierte.

    Die Auswirkungen der Kürzungen sind konkret: Weniger staatliche Zuschüsse sind vor allem für Heizungsumstellungen (zum Beispiel Wärmepumpen), klimafreundliche Mobilitätsprogramme, energetische Stadtsanierung, Energieforschung und Energieeffizienzberatung zu erwarten. Auch Förderungen für Nutzfahrzeuge, Omnibusse und Schienenantriebe mit alternativen Antrieben stehen auf dem Prüfstand. Die Regierung spricht von einer „intelligenten Rasenmäher“-Methode – breit streuen war gestern, künftig wird selektiver gefördert. Beobachter warnen, dass eine Reduktion von Förderinstrumenten Investitionsentscheidungen in Richtung Klimaschutz verlangsamen könnte.

    Parallel sorgen Branche und Kapitalmarkt für zusätzliche Spannungsfelder: Stefan Rauber, Chef der Stahlhersteller Saarstahl und Dillinger Hütte, warnt vor einer Aufweichung des EU-Emissionshandels. Eine Abschwächung des CO2-Bepreisungsmechanismus könne Industrieunternehmen ermöglichen, länger CO2-intensiv und günstiger zu produzieren – zulasten der Wettbewerbsfähigkeit von „grünem“ Stahl und der Rentabilität von Investitionen in Wasserstofftechnologien. Saarstahl und Dillinger setzen mit staatlicher Förderung auf einen 4,6‑Milliarden-Euro-Umbau und rechnen damit, dass konstante oder steigende CO2‑Preise diese Transformation stützen.

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    Auf dem Kapitalmarkt sorgte Worthington Steel für Schlagzeilen: Der US-Konzern startete das Delisting-Angebot für die verbliebenen Aktien von Klöckner & Co SE zu 11 Euro je Aktie; Worthington hält bereits rund 62 Prozent. Sollte das Delisting vollzogen werden, dürfte die Aktie an Liquidität verlieren – ein strategischer Schritt mit Konsequenzen für Aktionäre und die Struktur der europäischen Stahl- und Metallverarbeitung.

    Vervollständigt wird das Bild von einem GSMA-Bericht: Mobilfunkbetreiber haben ihre Emissionen seit 2019 um 13 Prozent reduziert, dank deutlich höherer Beschaffung erneuerbarer Energien. Trotzdem bleibt der Zugang zu sauberem Strom, insbesondere in Schwellenländern, ein entscheidender Hebel für weitere Dekarbonisierung.

    Fazit: Haushaltskonsolidierung, mögliche Änderungen beim Emissionshandel und selektive Förderkürzungen verschärfen die Unsicherheit für Unternehmen und Investoren. Entscheidend bleibt, ob politische Rahmenbedingungen rasch klare Signale für planbare, renditeträchtige Klimainvestitionen liefern.



    Kohlendioxid

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    Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 81,22EUR auf Ariva Indikation (15. Juli 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.






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