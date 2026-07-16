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    Delignit: Bellotti Rail/Marine-Vertrag verlängert, 2026-Umsatz steigt

    Delignit stärkt seine Rail- und Marine-Aktivitäten: Verlängerter Mietvertrag mit Bellotti, angehobene Umsatzprognose 2026 und strategische Optionen im Fokus.

    Delignit: Bellotti Rail/Marine-Vertrag verlängert, 2026-Umsatz steigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Delignit AG verlängert den Mietvertrag mit Bellotti S.p.A. über die Business Unit Rail und Marine bis zum 31. Januar 2027 (ursprünglich bis zum 31. Juli 2026).
    • Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 wird auf 68 Mio. € erhöht (vorher 66 Mio. €).
    • Die Profitabilitätsprognose bleibt unverändert und sieht eine EBITDA-Marge von 7–8% vor.
    • Die Verlängerung berücksichtigt das laufende Restrukturierungsverfahren bei Bellotti, das voraussichtlich bis Herbst 2026 andauern wird.
    • Delignit beabsichtigt im zweiten Halbjahr 2026, die Voraussetzungen und Möglichkeiten einer dauerhaften Übernahme der Rail- und Marine-Geschäftseinheit zu prüfen; eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen.
    • Die Veröffentlichung des Halbjahresberichts ist für den 13. August 2026 vorgesehen, zusätzlich wird ein digitaler Earnings Call angeboten; Anmeldungen erfolgen ab Ende Juli.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Delignit ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von Delignit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,28 % im Plus.


    Delignit

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    ISIN:DE000A0MZ4B0WKN:A0MZ4B
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