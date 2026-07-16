Luxus-Boom: Richemont wächst 20% – Deutsche Bank setzt 'Buy' (Ziel 195 CHF)

Richemont setzte den Wachstumskurs im Quartal April bis Juni fort und übertraf die Konsensschätzungen der Analysten klar: Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 17 Prozent auf 6,33 Milliarden Euro, währungsbereinigt sogar um 20 Prozent. Damit beschleunigte das Unternehmen das bereits hohe Tempo aus dem Schlussquartal des Vorjahres, in dem währungsbereinigt ein Wachstum von 16 Prozent verzeichnet worden war.

Deutsche Bank Research hat Richemont nach den starken Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf „Buy“ mit einem Kursziel von 195 Franken bestätigt. Analyst Adam Cochrane würdigte die Entwicklung als „sehr stark“ und bezeichnete das Ergebnis als positives Signal für die gesamte Luxusbranche; er rechnet mit deutlich höheren Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie. Die Studie wurde am 15. Juli 2026 veröffentlicht.

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Treiber des Ergebnisses war erneut das Schmucksegment. Die Umsätze der Schmuckhäuser – namentlich Cartier und Van Cleef & Arpels – legten um 21 Prozent auf 4,37 Milliarden Euro zu; währungsbereinigt entspricht dies einem Plus von 24 Prozent. Das Uhrensegment zeigte weiterhin eine deutlich schwächere Dynamik: Die Verkäufe der Uhrenmarken wie IWC oder Piaget erhöhten sich lediglich um 6 Prozent auf 873 Millionen Euro (währungsbereinigt: +8 Prozent).

Die vorgelegten Zahlen übertrafen die Markterwartungen deutlich. Analysten hatten mit einem Gruppenumsatz von rund 5,91 Milliarden Euro und einem Wachstum in Lokalwährungen von 11,5 Prozent gerechnet. Konkrete Angaben zur Ergebnisentwicklung zum Startquartal macht Richemont traditionell nicht; auch Managementangaben zu Prognosen blieben zurückhaltend. Verwaltungsratspräsident Johan Rupert gab keine neuen Guidance-Aussagen ab.

Regional zeigte sich das Wachstum breit getragen: Asien-Pazifik wuchs währungsbereinigt um 21 Prozent, getragen von einer Erholung in China, Macau und Hongkong, die insgesamt zweistellig zulegten. Besonders stark entwickelte sich der Markt in den USA, wo der Umsatz in der Region Amerika um 27 Prozent anstieg. Auch im Mittleren Osten & Afrika gelang trotz der anhaltenden Nahost-Krise ein moderates Plus von 3 Prozent.

Für Investoren und die Branche signalisiert Richemonts robustes Umsatzwachstum eine weiter robuste Luxusnachfrage, wobei das starke Schmuckgeschäft als Stabilitätsanker dient. Analystenhäuser wie die Deutsche Bank dürften ihre Ergebnisprognosen im Zuge der überraschend starken Quartalszahlen nach oben anpassen.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 213,3EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

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