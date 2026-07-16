ABB schlägt zu: 5,5 Mrd. Rotork‑Deal und Rekord‑Quartal!

ABB bietet für Rotork 503 Pence pro Aktie – insgesamt rund 5,5 Milliarden US-Dollar Enterprise Value. Das Barangebot steht unter anderem wegen des attraktiven Produktportfolios, der hohen Margen und der starken Markposition Rotorks: 2025 erwirtschaftete Rotork rund 1 Mrd. USD Umsatz bei einer bereinigten operativen Marge von 24,6 Prozent. ABB erwartet, dass Rotork etwa 3 Prozent zum Konzernumsatz beiträgt und 12 Prozent zum Umsatz der Division Automation – mit einem sofortigen positiven Effekt auf die operative EBITA-Marge. Finanzierungsseitig stützt sich ABB auf vorhandene Liquidität (ca. 5,8 Mrd. USD per 30.6.2026), zugesagte Kreditlinien und geplante Nettobarerlöse von rund 4,8 Mrd. USD aus dem Verkauf des Robotics-Geschäfts. Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen und erfolgt über ein UK Scheme of Arrangement; Rotorks Verwaltungsrat empfiehlt das Angebot einstimmig.

ABB überrascht den Markt gleich zweifach: Mit einem strategisch bedeutsamen Zukauf und starken Geschäftszahlen untermauert der Schweizer Technologiekonzern seine Führungsrolle in Elektrifizierung und Automation. Vorstandschef Morten Wierod präsentierte am 16. Juli die geplante Übernahme des britischen Stellantriebs- und Durchflusssteuerungsspezialisten Rotork sowie ein robustes Ergebnis für das zweite Quartal 2026.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Operativ legte ABB im zweiten Quartal deutlich zu: Auftragseingang stieg organisch um 28 Prozent auf 12,04 Mrd. USD, der Umsatz kletterte um 12 Prozent auf 9,48 Mrd. USD (vergleichbare Basis). Das operative EBITA erhöhte sich um 20 Prozent auf 1,93 Mrd. USD; die operative EBITA-Marge verbesserte sich um 90 Basispunkte auf 20,2 Prozent. Unverwässerter Gewinn je Aktie wuchs um 8 Prozent auf 0,68 USD. Free Cashflow belief sich auf 881 Mio. USD, die Rendite auf das eingesetzte Kapital lag bei starken 28,4 Prozent.

Die Transaktion mit Rotork folgt der Strategie, das „Sense‑Control‑Act“-Portfolio auf Feldebene zu stärken und wiederkehrende Service‑ und Lifecycle‑Erlöse auszubauen. ABB will Rotork nach Integration als eigenständige Division im Automation‑Geschäft führen und betont Kontinuität in Großbritannien, wo Rotork rund 1.700 Mitarbeitende beschäftigt.

Der Ausblick bleibt optimistisch: Für Q3 erwartet ABB ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren Teen‑Prozentbereich und eine steigende operative EBITA‑Marge; für 2026 insgesamt strebt das Management ein positives Book‑to‑Bill und ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich an. Die Kombination aus Rekordauftragseingang, starker Umsetzung und gezielter M&A‑Politik liefert ABB nach eigenem Bekunden zusätzlichen Hebel für weiteres profitables Wachstum.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 94,30EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.