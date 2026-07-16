Hypoport
Private Immobilienfinanzierung stagniert im zweiten Quartal
- Stagnation bei privater Immobilienfinanzierung Q2
- Vorzieheffekt durch Zinsanstieg nach Iran-Krieg
- Energetische Sanierungen deutlich unter nötigem Niveau
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat in der privaten Immobilienfinanzierung im zweiten Quartal eine Stagnation hinnehmen müssen. Nach dem Zinsanstieg infolge des Iran-Kriegs hätten viele Verbraucher im ersten Quartal noch schnell Kredite abgeschlossen, berichtete das Unternehmen am Donnerstag in Berlin. Dieser Vorzieheffekt ging demnach zulasten des zweiten Quartals. So verzeichnete Hypoports Vermittlungsplattform Europace eine Stagnation: Das vermittelte Kreditvolumen in der privaten Immobilienfinanzierung lag im zweiten Quartal mit etwas mehr als 18 Milliarden Euro nur minimal über dem Vorjahreswert.
Während der Anteil des Geschäfts mit Genossenschaftsbanken und Sparkassen im ersten Halbjahr wuchs, sank das Vertriebsvolumen privater Banken den Angaben zufolge weiter. Derzeit drehe sich das Geschäft überwiegend um Käufe von Bestandsimmobilien. Der Neubau wachse stark, aber auf sehr niedrigem Niveau. "Energetische Sanierungen bleiben trotz politisch geforderter Wärmewende weiterhin deutlich unter dem notwendigen Niveau", berichtete Hypoport./stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 86,30 auf Tradegate (16. Juli 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +5,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,22 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 583,79 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 187,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 291,00EUR was eine Bandbreite von +53,14 %/+232,57 % bedeutet.
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Sorry, aber zur aktuellen Politik im Wohnungsmarkt muss ich mir mal Luft machen.
Freunde von uns sind altersbedingt gerade auf der Suche nach einem Grundstück für ein neues Haus – am liebsten ein Bungalow. Aufgrund der massiv gestiegenen Grundstückspreise favorisieren sie einen Winkelbungalow zu bauen. In diesem Zusammenhang berichten sie von den Vorgaben der neuen niedersächsischen Bauordnung (NBauO): Seit dem 01.01.2025 gilt eine Photovoltaik-Pflicht. Sobald die Dachfläche mindestens 50 m² beträgt, müssen mindestens 50 % davon zur Stromerzeugung genutzt werden. Im Extremfall kann das sogar bedeuten, dass PV-Module auf Nordseiten installiert werden müssen. Selbst wenn sich das wirtschaftlich nicht rechnet, muss die Unwirtschaftlichkeit erst durch ein Gutachten nachgewiesen werden.
Parallel dazu sieht die Bauordnung vor, dass Gebäude grundsätzlich so geplant werden sollen, dass eine Stromerzeugung möglich ist. Damit ist ein Winkelbungalow praktisch ausgeschlossen.
Coup des Staates:
Neue Verordnungen im Vergleich zum Bestand:
Unser Haus (KfW 85, Baujahr 2010) hat einen Stromverbrauch von etwa 2.500 kWh und einen Gasverbrauch von rund 6.000 kWh pro Jahr. Das Haus eines Freundes aus dem Jahr 1985 liegt dagegen bei etwa 21.000 kWh Gasverbrauch jährlich – unser Haus wirkt im direkten Vergleich also sehr effizient. Wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Bestandsimmobilien in Deutschland aus den 60er- und 70er-Jahren stammt, fällt es schwer nachzuvollziehen, warum die Anforderungen an Neubauten immer weiter verschärft werden, statt stärker den Bestand zu adressieren.
Die Margen im privaten Vermietungsgeschäft sind inzwischen auf etwa 2–3 % gesunken. Unter diesen Rahmenbedingungen fehlt sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen der Anreiz, überhaupt neuen Wohnraum zu schaffen. Politisch getriebene Baukosten und Steuerausgaben wirken dabei wie ein zusätzlicher Preistreiber und schlagen direkt auf den Wohnungsmarkt durch.
Ehrlich gesagt hatte ich von der CDU in diesem Bereich mehr erwartet – insbesondere im Hinblick auf eine betriebswirtschaftlich nachvollziehbare Politik. In Kombination mit SPD (früher noch Grüne) entstehen jedoch eher weitere Verschärfungen, wie z.B. Mietpreisdeckel.
Aus meiner Sicht wird dabei auch ein zentraler Zusammenhang übersehen: Steigende Mieten führen zwangsläufig zu höheren staatlichen Ausgaben, wie beim Wohngeld – was letztlich wieder den Steuerzahler belastet.
Ich sehe inzwischen kein Zeichen mehr, dass Deutschland diesen Weg stoppt und die regulatorischen Anforderungen reduziert. Ich bin selbst in Hypoport und Vonovia investiert und sehe trotz eines erheblichen Mangels an Wohnraum keine nachhaltige Verbesserung des Wohnungsmarktes oder des Immobilienerwerbes – und das vorrangig aufgrund der politischen Rahmenbedingungen. Und ich frage mich zunehmend, wem diese Politik am Ende wirklich hilft – außer dem Klima.
https://finanz-szene.de/banking/ueber-24-mrd-e-neugeschaeft-in-der-privaten-baufi-springt-auf-4-jahres-hoch/
Sorry aber das Ausposaunen von solchen Kursen ist einfach nur dummes (sorry) Zeug.