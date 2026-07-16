electrovac AG: vorläufige Zahlen 2025/2026 – Umsatz- und Ergebnisanstieg
Starkes Wachstum, steigende Profitabilität und ein dynamischer Auftragseingang prägen das Geschäftsjahr 2025/2026 und unterstreichen die erfolgreiche strategische Ausrichtung.
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- Umsatzanstieg um rund 20 % auf ca. 118,0 Mio. EUR (Vorjahr 98,2 Mio. EUR).
- EBIT steigt um ca. 56 % auf rund 14,2 Mio. EUR; EBIT‑Rendite bei ca. 12,0 % (Vj. 9,3 %).
- Bereinigtes EBIT (ohne Börsengangskosten) bei ca. 14,8 Mio. EUR und bereinigte EBIT‑Rendite bei ca. 12,5 %.
- Wachstumstreiber: höhere Nachfrage in den Bereichen Personal Safety sowie Aerospace & Defense, erfolgreiche Produktionserweiterung im thailändischen Werk und positive Preiseffekte; Börsengang bietet Möglichkeiten zum Marktausbau.
- Erstes Quartal 2026/2027: Umsatz ca. 31,5 Mio. EUR (+14 %); sehr hohe Auftragseingänge mit Book‑to‑Bill Raten von 2,96 (Aerospace & Defense) und 1,66 (Industrial).
- Veröffentlichung des geprüften Jahres‑ und Konzernabschlusses 2025/2026 sowie Earnings Call am 14. August 2026 (11:00 Uhr CEST).
Der Kurs von electrovac lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,20 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,7000EUR das entspricht einem Plus von +4,19 % seit der Veröffentlichung.
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