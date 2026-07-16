🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsETH / EUR CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu ETH / EUR

    SK hynix fällt wieder tief

    1225 Aufrufe 1225 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX: Hängepartie geht weiter, Syngenta verklagt BASF und TSMC glänzt mit Zahlen

    Das Auf und Ab bei Technologie-Aktien geht weiter. Während der DOW im Plus schließen konnte, gab die Nasdaq nach und der Kospi stand erneut schwer unter Druck. Der DAX bleibt weiterhin unentschlossen.

    Für Sie zusammengefasst
    SK hynix fällt wieder tief - DAX: Hängepartie geht weiter, Syngenta verklagt BASF und TSMC glänzt mit Zahlen
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag erneut wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den DAX rund eine Stunde vor dem Xetra-Start bei etwa 25.000 Punkten und damit nahezu unverändert zum Vortag. Bereits seit vergangener Woche bewegt sich der Leitindex in einer engen Spanne um diese Marke.

    Martin Utschneider von Robomarkets sieht weiterhin eine richtungslose Grundtendenz. Auch am Mittwoch gelang es dem DAX nicht, aus seiner Seitwärtsbewegung auszubrechen. Das zeigt die anhaltende Unsicherheit der Marktteilnehmer.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Short
    27.619,26€
    Basispreis
    26,33
    Ask
    × 9,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.428,91€
    Basispreis
    2,58
    Ask
    × 9,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Neue Impulse könnten von der Berichtssaison kommen, die allerdings erst in der kommenden Woche stärker an Fahrt gewinnt. Am Donnerstag dürften vor allem die Geschäftszahlen des Schweizer Industriekonzerns ABB im Fokus stehen. Sie könnten auch die Siemens-Aktie bewegen.

    Dow im Plus, Nasdaq im Minus

    Die US-Börsen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt und ohne klare Richtung geschlossen. Der Dow Jones Industrial legte um 0,29 Prozent auf 52.658,64 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,38 Prozent und beendete den Handel bei 7.572,40 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 gab dagegen um 0,28 Prozent auf 29.502,60 Punkte nach.

    Unterstützung kam von den jüngsten Inflationsdaten. Der Anstieg der US-Erzeugerpreise hat sich deutlich abgeschwächt. Bereits am Dienstag hatten die Verbraucherpreise eine ähnliche Entwicklung gezeigt und den Aktienmarkt etwas gestützt.

    Kospi erneut schwer unter Druck

    Die Aktienmärkte in Ostasien stehen am Donnerstag überwiegend unter Druck. Belastend wirken die anhaltenden Kämpfe zwischen den USA und Iran sowie die erste Zinserhöhung der südkoreanischen Notenbank seit dreieinhalb Jahren. Der Leitzins steigt um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent.

    Besonders stark fällt der Ausverkauf in Südkorea aus. Der technologielastige Kospi bricht um 6,8 Prozent ein. Samsung Electronics verlieren 8,1 Prozent, SK Hynix sogar 11,1 Prozent. Auch in Tokio geraten Halbleiterwerte wie Advantest und Renesas deutlich unter Druck. Anleger sorgen sich zunehmend, dass die KI-getriebene Rally der Chipaktien überzogen ist und die hohe Gewichtung weniger Technologiekonzerne die Indizes anfällig macht.

    In Tokio fällt der Topix um 1,3 Prozent, in Shanghai gibt der Leitindex um 0,8 Prozent nach. Hongkong stemmt sich dagegen gegen den negativen Trend. Der Hang Seng steigt um 1,9 Prozent, gestützt von kräftigen Kursgewinnen bei Alibaba, Meituan und Tencent. Im Fokus stehen nun die Quartalszahlen von TSMC sowie in der kommenden Woche die Ergebnisse von SK Hynix.

    BASF: Syngenta reicht Klage ein

    Der Agrarkonzern hat BASF im US-Bundesstaat Delaware wegen einer mutmaßlichen Patentverletzung verklagt. Syngenta wirft dem deutschen Chemiekonzern vor, mit dem neuen Maisherbizid Ridivex ein Patent für das Konkurrenzprodukt Storen zu verletzen. Im Mittelpunkt steht die chemische Zusammensetzung eines Unkrautvernichters, der mit einem Schutzstoff für die Nutzpflanzen kombiniert wird.

    Syngenta erwartet nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen die Zulassung von Ridivex durch die US-Umweltschutzbehörde EPA. Das Unternehmen will die Markteinführung in den USA gerichtlich stoppen lassen und fordert Schadenersatz in bislang nicht genannter Höhe.

    BASF bestätigte, die am Dienstag eingereichte Klage erhalten zu haben. Der Konzern prüft die Vorwürfe. Syngenta äußerte sich zunächst nicht weiter.

    BASF

    +0,45 %
    -0,03 %
    -2,85 %
    -9,95 %
    +10,39 %
    +5,31 %
    -29,44 %
    -33,57 %
    +8.994,34 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11
    BASF direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    TSMC glänzt mit Rekorden 

    Der größte Chipfertiger der Welt hat im zweiten Quartal einen Rekordgewinn erzielt und die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Nettogewinn von TSMC stieg im Vergleich zum Vorjahr um 77 Prozent auf 706,6 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht rund 21,99 Milliarden US-Dollar.

    Analysten hatten laut der LSEG-SmartEstimate lediglich mit 632,6 Milliarden Taiwan-Dollar gerechnet. Angetrieben wurde das starke Wachstum vor allem von der weltweit hohen Nachfrage nach Prozessoren für Künstliche Intelligenz. Zu den wichtigsten Kunden von TSMC zählen Nvidia und Apple.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing

    -1,37 %
    -6,79 %
    -5,93 %
    +15,44 %
    +80,49 %
    +294,46 %
    +269,26 %
    +1.412,06 %
    +6.810,41 %
    ISIN:US8740391003WKN:909800
    Taiwan Semiconductor Manufacturing direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Rohstoffe (Öl & Gold)

    Die Ölpreise sind am Donnerstag nach vier Handelstagen mit Gewinnen leicht gefallen. Händler nahmen Gewinne mit und warteten ab, ob die neuen Angriffe der USA auf iranische Militäreinrichtungen tatsächlich zu größeren Lieferausfällen führen. Brent sank um 0,28 Prozent auf 84,95 US-Dollar je Barrel, während die US-Sorte WTI um 0,19 Prozent auf 79,45 US-Dollar nachgab.

    Der Konflikt bleibt jedoch der wichtigste Preistreiber. Nach der erneuten US-Seeblockade iranischer Häfen drohte Iran mit weiteren Störungen der regionalen Energieexporte. Bereits am Mittwoch passierten deutlich weniger Schiffe die Straße von Hormuz, über die vor dem Krieg rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssigerdgashandels abgewickelt wurde. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass auch die wichtige Route durch den Bab al-Mandab beeinträchtigt wird.

    Analysten halten bei einer weiteren Eskalation deutlich höhere Preise für möglich. Goldman Sachs sieht Brent im vierten Quartal sogar über 110 US-Dollar, falls die Exporte aus der Golfregion weiter stocken. Verschärft wird die Lage durch die niedrigen kommerziellen Ölvorräte in den USA, wodurch der Markt besonders anfällig für neue Angebotsausfälle ist.

    Die Goldpreise sind am Donnerstag gefallen, weil der eskalierende Konflikt zwischen den USA und Iran die Ölpreise weiter nach oben treibt und neue Inflationssorgen schürt. Der Spotpreis für Gold sank um 0,6 Prozent auf 4.034,42 US-Dollar je Unze. Zwar verlangsamte sich die US-Inflation im Juni, doch die Daten spiegeln die jüngste Eskalation noch nicht wider. Die Märkte rechnen weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 73 Prozent mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. Auch Silber, Platin und Palladium gaben nach.

    US-Dollar tritt auf der Stelle

    Der US-Dollar ist am Donnerstagmorgen unter Druck geraten. Der Dollarindex notierte mit 100,47 Punkten nahe einem Vierwochentief und hat innerhalb von zwei Handelstagen rund 0,8 Prozent verloren. Belastet wurde der Greenback durch überraschend schwache US-Inflationsdaten, die eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Juli zunehmend unwahrscheinlich machen.

    Der Euro stieg um 0,1 Prozent auf 1,1472 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit rund einem Monat. Auch das britische Pfund legte zu und notierte bei etwa 1,354 US-Dollar, dem höchsten Niveau seit zwei Monaten. Hoffnungen auf eine eher konservative britische Finanzpolitik stützten das Pfund zusätzlich.

    Kryptomarkt

    Bitcoin stieg zeitweise über 65.000 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit rund einem Monat. Später fiel der Kurs wieder in den Bereich von etwa 64.600 bis 64.800 US-Dollar zurück. Auf Sicht von 24 Stunden lag Bitcoin rund 3,5 Prozent im Plus.

    Ethereum entwickelte sich stärker und gewann zeitweise rund 5,3 Prozent auf etwa 1.875 US-Dollar. Auch Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, BNB und weitere größere Altcoins legten überwiegend zu. Einzelne Werte stiegen um mehr als sechs Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes erhöhte sich um rund 3,2 Prozent auf 2,22 Billionen US-Dollar.

    Auslöser waren vor allem die niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten. Sie drückten den US-Dollar und verringerten die Sorge vor einer kurzfristigen Zinserhöhung der US-Notenbank. Unterstützung kam zudem von den Bitcoin-ETFs, die am Dienstag netto rund 181 Millionen US-Dollar eingesammelt hatten.


    Bitcoin

    -0,12 %
    +3,75 %
    -2,57 %
    -14,09 %
    -45,17 %
    +95,83 %
    Bitcoin direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     
    TERMINE UNTERNEHMEN

    00:30 AUS: BHP Group, Operation Report 2025
    06:30 SWE: Nordea Bank, Q2-Zahlen
    07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen
    07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen
    07:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen
    07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen
    07:15 DEU: Hypoport, vorläufige Q2-Zahlen
    07:30 TWN: Taiwan Semiconductor Manufacturing, Q2-Zahlen
    08:00 FRA: Totalenergies, Q2-Umsatz
    10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk, Frankfurt/M.
    11:00 DEU: Renk, Pre-Close Call Q2
    12:00 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen
    12:30 USA: GE Aerospace, Q2-Zahlen
    12:30 USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen
    13:00 DEU: Euwax, Hauptversammlung
    13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz
    22:01 USA: Netflix, Q2-Zahlen
    22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen
    22:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR

    03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 5/26
    08:00 GBR: Bauproduktion 5/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 5/26
    08:00 GBR: BIP 5/26
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 5/26
    14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 7/26
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
    16:00 USA: Lagerbestände 5/26
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/26

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt wallstreetOnline  keine Haftung


     

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.


    Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SK hynix fällt wieder tief DAX: Hängepartie geht weiter, Syngenta verklagt BASF und TSMC glänzt mit Zahlen Das Auf und Ab bei Technologie-Aktien geht weiter. Während der DOW im Plus schließen konnte, gab die Nasdaq nach und der Kospi stand erneut schwer unter Druck. Der DAX bleibt weiterhin unentschlossen.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     