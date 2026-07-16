DAX: Hängepartie geht weiter, Syngenta verklagt BASF und TSMC glänzt mit Zahlen

Martin Utschneider von Robomarkets sieht weiterhin eine richtungslose Grundtendenz. Auch am Mittwoch gelang es dem DAX nicht, aus seiner Seitwärtsbewegung auszubrechen. Das zeigt die anhaltende Unsicherheit der Marktteilnehmer.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag erneut wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den DAX rund eine Stunde vor dem Xetra-Start bei etwa 25.000 Punkten und damit nahezu unverändert zum Vortag. Bereits seit vergangener Woche bewegt sich der Leitindex in einer engen Spanne um diese Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Neue Impulse könnten von der Berichtssaison kommen, die allerdings erst in der kommenden Woche stärker an Fahrt gewinnt. Am Donnerstag dürften vor allem die Geschäftszahlen des Schweizer Industriekonzerns ABB im Fokus stehen. Sie könnten auch die Siemens-Aktie bewegen.

Dow im Plus, Nasdaq im Minus

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt und ohne klare Richtung geschlossen. Der Dow Jones Industrial legte um 0,29 Prozent auf 52.658,64 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,38 Prozent und beendete den Handel bei 7.572,40 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 gab dagegen um 0,28 Prozent auf 29.502,60 Punkte nach.

Unterstützung kam von den jüngsten Inflationsdaten. Der Anstieg der US-Erzeugerpreise hat sich deutlich abgeschwächt. Bereits am Dienstag hatten die Verbraucherpreise eine ähnliche Entwicklung gezeigt und den Aktienmarkt etwas gestützt.

Kospi erneut schwer unter Druck

Die Aktienmärkte in Ostasien stehen am Donnerstag überwiegend unter Druck. Belastend wirken die anhaltenden Kämpfe zwischen den USA und Iran sowie die erste Zinserhöhung der südkoreanischen Notenbank seit dreieinhalb Jahren. Der Leitzins steigt um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent.

Besonders stark fällt der Ausverkauf in Südkorea aus. Der technologielastige Kospi bricht um 6,8 Prozent ein. Samsung Electronics verlieren 8,1 Prozent, SK Hynix sogar 11,1 Prozent. Auch in Tokio geraten Halbleiterwerte wie Advantest und Renesas deutlich unter Druck. Anleger sorgen sich zunehmend, dass die KI-getriebene Rally der Chipaktien überzogen ist und die hohe Gewichtung weniger Technologiekonzerne die Indizes anfällig macht.

In Tokio fällt der Topix um 1,3 Prozent, in Shanghai gibt der Leitindex um 0,8 Prozent nach. Hongkong stemmt sich dagegen gegen den negativen Trend. Der Hang Seng steigt um 1,9 Prozent, gestützt von kräftigen Kursgewinnen bei Alibaba, Meituan und Tencent. Im Fokus stehen nun die Quartalszahlen von TSMC sowie in der kommenden Woche die Ergebnisse von SK Hynix.

BASF: Syngenta reicht Klage ein

Der Agrarkonzern hat BASF im US-Bundesstaat Delaware wegen einer mutmaßlichen Patentverletzung verklagt. Syngenta wirft dem deutschen Chemiekonzern vor, mit dem neuen Maisherbizid Ridivex ein Patent für das Konkurrenzprodukt Storen zu verletzen. Im Mittelpunkt steht die chemische Zusammensetzung eines Unkrautvernichters, der mit einem Schutzstoff für die Nutzpflanzen kombiniert wird.

Syngenta erwartet nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen die Zulassung von Ridivex durch die US-Umweltschutzbehörde EPA. Das Unternehmen will die Markteinführung in den USA gerichtlich stoppen lassen und fordert Schadenersatz in bislang nicht genannter Höhe.

BASF bestätigte, die am Dienstag eingereichte Klage erhalten zu haben. Der Konzern prüft die Vorwürfe. Syngenta äußerte sich zunächst nicht weiter.

TSMC glänzt mit Rekorden

Der größte Chipfertiger der Welt hat im zweiten Quartal einen Rekordgewinn erzielt und die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Nettogewinn von TSMC stieg im Vergleich zum Vorjahr um 77 Prozent auf 706,6 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht rund 21,99 Milliarden US-Dollar.

Analysten hatten laut der LSEG-SmartEstimate lediglich mit 632,6 Milliarden Taiwan-Dollar gerechnet. Angetrieben wurde das starke Wachstum vor allem von der weltweit hohen Nachfrage nach Prozessoren für Künstliche Intelligenz. Zu den wichtigsten Kunden von TSMC zählen Nvidia und Apple.

Rohstoffe (Öl & Gold)

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach vier Handelstagen mit Gewinnen leicht gefallen. Händler nahmen Gewinne mit und warteten ab, ob die neuen Angriffe der USA auf iranische Militäreinrichtungen tatsächlich zu größeren Lieferausfällen führen. Brent sank um 0,28 Prozent auf 84,95 US-Dollar je Barrel, während die US-Sorte WTI um 0,19 Prozent auf 79,45 US-Dollar nachgab.

Der Konflikt bleibt jedoch der wichtigste Preistreiber. Nach der erneuten US-Seeblockade iranischer Häfen drohte Iran mit weiteren Störungen der regionalen Energieexporte. Bereits am Mittwoch passierten deutlich weniger Schiffe die Straße von Hormuz, über die vor dem Krieg rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssigerdgashandels abgewickelt wurde. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass auch die wichtige Route durch den Bab al-Mandab beeinträchtigt wird.

Analysten halten bei einer weiteren Eskalation deutlich höhere Preise für möglich. Goldman Sachs sieht Brent im vierten Quartal sogar über 110 US-Dollar, falls die Exporte aus der Golfregion weiter stocken. Verschärft wird die Lage durch die niedrigen kommerziellen Ölvorräte in den USA, wodurch der Markt besonders anfällig für neue Angebotsausfälle ist.

Die Goldpreise sind am Donnerstag gefallen, weil der eskalierende Konflikt zwischen den USA und Iran die Ölpreise weiter nach oben treibt und neue Inflationssorgen schürt. Der Spotpreis für Gold sank um 0,6 Prozent auf 4.034,42 US-Dollar je Unze. Zwar verlangsamte sich die US-Inflation im Juni, doch die Daten spiegeln die jüngste Eskalation noch nicht wider. Die Märkte rechnen weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 73 Prozent mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. Auch Silber, Platin und Palladium gaben nach.

US-Dollar tritt auf der Stelle

Der US-Dollar ist am Donnerstagmorgen unter Druck geraten. Der Dollarindex notierte mit 100,47 Punkten nahe einem Vierwochentief und hat innerhalb von zwei Handelstagen rund 0,8 Prozent verloren. Belastet wurde der Greenback durch überraschend schwache US-Inflationsdaten, die eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Juli zunehmend unwahrscheinlich machen.

Der Euro stieg um 0,1 Prozent auf 1,1472 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit rund einem Monat. Auch das britische Pfund legte zu und notierte bei etwa 1,354 US-Dollar, dem höchsten Niveau seit zwei Monaten. Hoffnungen auf eine eher konservative britische Finanzpolitik stützten das Pfund zusätzlich.

Kryptomarkt

Bitcoin stieg zeitweise über 65.000 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit rund einem Monat. Später fiel der Kurs wieder in den Bereich von etwa 64.600 bis 64.800 US-Dollar zurück. Auf Sicht von 24 Stunden lag Bitcoin rund 3,5 Prozent im Plus.

Ethereum entwickelte sich stärker und gewann zeitweise rund 5,3 Prozent auf etwa 1.875 US-Dollar. Auch Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, BNB und weitere größere Altcoins legten überwiegend zu. Einzelne Werte stiegen um mehr als sechs Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes erhöhte sich um rund 3,2 Prozent auf 2,22 Billionen US-Dollar.

Auslöser waren vor allem die niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten. Sie drückten den US-Dollar und verringerten die Sorge vor einer kurzfristigen Zinserhöhung der US-Notenbank. Unterstützung kam zudem von den Bitcoin-ETFs, die am Dienstag netto rund 181 Millionen US-Dollar eingesammelt hatten.







TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, Operation Report 2025

06:30 SWE: Nordea Bank, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen

07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen

07:15 DEU: Hypoport, vorläufige Q2-Zahlen

07:30 TWN: Taiwan Semiconductor Manufacturing, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Renk, Pre-Close Call Q2

12:00 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q2-Zahlen

12:30 USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen

13:00 DEU: Euwax, Hauptversammlung

13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz

22:01 USA: Netflix, Q2-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 5/26

08:00 GBR: Bauproduktion 5/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 5/26

08:00 GBR: BIP 5/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 5/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 7/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

16:00 USA: Lagerbestände 5/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/26

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Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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