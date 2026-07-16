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    Die Spritzen-Hürde fällt

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    Novos Abnehmpille kommt nach Europa – 17 Prozent Gewichtsverlust

    Novo Nordisk hat die EU-Zulassung für orales Semaglutid erhalten. Die Tablette könnte Wegovy für mehr Patienten zugänglich machen – und den Markt ausweiten.

    Für Sie zusammengefasst
    Die Spritzen-Hürde fällt - Novos Abnehmpille kommt nach Europa – 17 Prozent Gewichtsverlust
    Foto: Steffen Trumpf - dpa

    Novo Nordisk bekommt in Europa grünes Licht für eine neue Form seines Abnehmmedikaments Wegovy. Die Europäische Kommission hat die Tablette mit oralem Semaglutid 25 Milligramm zur Behandlung von Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht und mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung zugelassen. Damit kann Wegovy künftig in der EU nicht nur als Spritze, sondern erstmals auch als täglich einzunehmende Tablette eingesetzt werden – ergänzend zu kalorienreduzierter Ernährung und mehr Bewegung.

    Für Novo Nordisk ist die Entscheidung ein wichtiger regulatorischer Erfolg in einem der umkämpftesten Pharmamärkte der Welt. Wegovy ist damit die erste orale GLP-1-Therapie zur Gewichtskontrolle, die in allen EU-Mitgliedstaaten zugelassen wurde. Die Tablette verfügt bereits über Zulassungen in den USA, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Novo Nordisk plant, die Pille in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf weiteren Märkten einzuführen.

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    Die Zulassung stützt sich auf das klinische OASIS-Studienprogramm. In der Studie OASIS 4 erreichte orales Semaglutid 25 Milligramm bei Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht und mindestens einer Begleiterkrankung eine Gewichtsreduktion von rund 17 Prozent. In der Placebo-Gruppe waren es 3 Prozent. Beide Gruppen kombinierten die Behandlung mit Lebensstilmaßnahmen. Rund jeder dritte Teilnehmer erreichte eine Gewichtsabnahme von mindestens 20 Prozent. Das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil entsprach laut Novo Nordisk dem bekannten Profil der injizierbaren Semaglutid-Form.

    "Die heutige Zulassung der Europäischen Kommission für Wegovy in Tablettenform zur einmal täglichen Anwendung bedeutet eine weitere wichtige Behandlungsoption für Menschen, die mit Adipositas leben", sagte Novo-Nordisk-Chef Mike Doustdar.

    Und weiter: "Adipositas ist eine schwere chronische Erkrankung, und die Möglichkeit, eine Behandlung wählen zu können, kann einen großen Unterschied machen. Für viele kann eine Tablette ein einfacher und akzeptablerer Weg sein, die Therapie zu beginnen und fortzusetzen. Das ist mehr als ein regulatorischer Meilenstein – es ist ein Schritt hin zu besserer und nachhaltiger Gesundheit für Menschen mit Adipositas sowie eine starke gesellschaftliche Antwort auf eine der größten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit in Europa."

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    Parallel genehmigte die EU-Kommission auch Wegovy 7,2 Milligramm als Injektion in einem gebrauchsfertigen Einzeldosis-Pen. Für Novo Nordisk erweitert sich damit das Angebot in Europa gleich doppelt. Der Konzern stärkt seine Position im boomenden Markt für Adipositas-Therapien – und setzt darauf, dass die Tablette vor allem jene Patienten erreicht, für die eine Spritze bisher eine Hürde war.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 44,25EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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