US-Gas erreicht China – doch landet die Ladung wirklich im Netz?

Eine Ladung US-amerikanisches Flüssigerdgas ist erstmals seit Beginn der Handelsspannungen zwischen Washington und Peking, die die direkten Lieferungen praktisch zum Erliegen gebracht haben, an einem chinesischen Terminal eingetroffen, wie aus Schiffsverfolgungsdaten hervorgeht. Es ist jedoch möglich, dass das Gas nie nach China gelangen wird, da die Zolllager des Terminals Re-Exporte ohne Einfuhrzölle ermöglichen, wie Reuters berichtet. Der LNG-Tanker Al Fat'h, der Anfang Juni in der Exportanlage Plaquemines des US-amerikanischen Energieunternehmens Venture Global LNG in Louisiana beladen worden war, erreichte laut Schiffsverfolgungsdaten von Kpler und Vortexa am 15./16. Juli das PipeChina Yangpu-Terminal in der südchinesischen Inselprovinz Hainan.

Bei dieser Lieferung handelt es sich um die erste US-amerikanische LNG-Ladung, die China erreicht, seit die Mu Lan im Februar 2025 in Zhangzhou entladen wurde, bevor die von Peking und Washington verhängten Vergeltungszölle solche Importe unwirtschaftlich machten. Die Ankunft der Ladung bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass China das LNG importieren wird, sagte die Marktanalystin Florence Yu von Vortexa. Sie ergänzte: "Der Hafen von Yangpu verfügt im Rahmen der Sonderzollstrategie von Hainan über zollfrei betriebene LNG-Lagertanks. Dies sind tatsächlich Chinas erste für den zollfreien Betrieb zugelassene LNG-Lagertanks, die es ermöglichen, LNG ohne Zahlung chinesischer Einfuhrzölle zu lagern, zu handeln und wieder zu exportieren. Chinesische Akteure haben unter diesen Bedingungen große Flexibilität. Die Ware kann später zur Portfoliooptimierung weiterverkauft werden, oder, falls die inländische Versorgung kritisch wird, kann sie nach der Zollabfertigung immer noch nach China importiert werden.