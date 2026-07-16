Erste US-LNG-Ladung seit 2025
US-Gas erreicht China – doch landet die Ladung wirklich im Netz?
Erstmals seit 2025 erreicht US-LNG wieder China. Doch wegen Zollfreilagern und 15 Prozent Abgabe bleibt offen, ob das Gas importiert oder reexportiert wird.
- Erste US-LNG-Lieferung nach China seit 2025
- Zolllager in Yangpu erlauben Lagerung und Reexport
- 15 Prozent Sonderzoll bleibt zentrales Hindernis
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Eine Ladung US-amerikanisches Flüssigerdgas ist erstmals seit Beginn der Handelsspannungen zwischen Washington und Peking, die die direkten Lieferungen praktisch zum Erliegen gebracht haben, an einem chinesischen Terminal eingetroffen, wie aus Schiffsverfolgungsdaten hervorgeht. Es ist jedoch möglich, dass das Gas nie nach China gelangen wird, da die Zolllager des Terminals Re-Exporte ohne Einfuhrzölle ermöglichen, wie Reuters berichtet. Der LNG-Tanker Al Fat'h, der Anfang Juni in der Exportanlage Plaquemines des US-amerikanischen Energieunternehmens Venture Global LNG in Louisiana beladen worden war, erreichte laut Schiffsverfolgungsdaten von Kpler und Vortexa am 15./16. Juli das PipeChina Yangpu-Terminal in der südchinesischen Inselprovinz Hainan.
Bei dieser Lieferung handelt es sich um die erste US-amerikanische LNG-Ladung, die China erreicht, seit die Mu Lan im Februar 2025 in Zhangzhou entladen wurde, bevor die von Peking und Washington verhängten Vergeltungszölle solche Importe unwirtschaftlich machten. Die Ankunft der Ladung bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass China das LNG importieren wird, sagte die Marktanalystin Florence Yu von Vortexa. Sie ergänzte: "Der Hafen von Yangpu verfügt im Rahmen der Sonderzollstrategie von Hainan über zollfrei betriebene LNG-Lagertanks. Dies sind tatsächlich Chinas erste für den zollfreien Betrieb zugelassene LNG-Lagertanks, die es ermöglichen, LNG ohne Zahlung chinesischer Einfuhrzölle zu lagern, zu handeln und wieder zu exportieren. Chinesische Akteure haben unter diesen Bedingungen große Flexibilität. Die Ware kann später zur Portfoliooptimierung weiterverkauft werden, oder, falls die inländische Versorgung kritisch wird, kann sie nach der Zollabfertigung immer noch nach China importiert werden.
Der Tanker wird von Qatar Energy kontrolliert, die die Ladung laut Kpler-Daten auf Spotbasis von Plaquemines zur Lieferung nach China gekauft hat. China, der weltweit größte LNG-Importeur, verfügt über mehrere Zolllagerstätten für LNG im ganzen Land, unter anderem in Tianjin und Zhoushan. China war zuvor ein bedeutender Abnehmer von US-amerikanischem LNG, und chinesische Unternehmen verfügen weiterhin über langfristige Verträge zum Kauf von US-Lieferungen. Aufgrund der gestiegenen Importkosten durch die Zölle haben chinesische Importeure diese US-amerikanischen Lieferungen jedoch auf andere Abnehmer umgeleitet. China setzte einen zusätzlichen Zoll von 24 Prozent auf US-Waren für ein Jahr aus, behielt aber den im November eingeführten Basiszoll von 10 Prozent bei. Auch die Zölle auf US-Energieprodukte, darunter eine Abgabe von 15 Prozent auf LNG, bleiben bestehen. Die USA sind der weltweit größte Exporteur von LNG und exportierten laut Kpler-Daten im vergangenen Jahr 109 Millionen Tonnen des Brennstoffs.
Die Ladung zeigt, dass US-Gas China wieder direkt erreichen kann. Solange aber nicht bestätigt ist, dass das LNG aus dem Zolllager in das chinesische Gasnetz eingespeist wurde, handelt es sich nicht um eine reguläre Wiederaufnahme der US-LNG-Importe. Der weiterhin bestehende chinesische Sonderzoll von 15 Prozent auf amerikanisches LNG bleibt das zentrale Hindernis.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion