BERENBERG stuft Evotec auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evotec von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 3,60 Euro gesenkt. Die jüngst gekappten Zielvorgaben offenbarten eine starke Abhängigkeit des Dienstleisters für die Biotech- und Pharmabranche von noch nicht in trockenen Tüchern befindlichen Verträgen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. In einer Telefonkonferenz habe das Management aber darauf hingewiesen, dass die Gewinnwarnung zeitliche Gründe habe, keine strukturellen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 3,422EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,60
Kursziel alt: 9,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,60
Kursziel alt: 9,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte