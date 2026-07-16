BERENBERG stuft Evotec auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evotec von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 3,60 Euro gesenkt. Die jüngst gekappten Zielvorgaben offenbarten eine starke Abhängigkeit des Dienstleisters für die Biotech- und Pharmabranche von noch nicht in trockenen Tüchern befindlichen Verträgen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. In einer Telefonkonferenz habe das Management aber darauf hingewiesen, dass die Gewinnwarnung zeitliche Gründe habe, keine strukturellen./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 3,422EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,60

Kursziel alt: 9,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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