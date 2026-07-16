Uber bietet 41,50 Euro je Deliver-Hero-Aktie - Übernahmeangebot vorgelegt
- Uber bietet 41,50 Euro pro Aktie von Delivery Hero
- Uber braucht 50% plus eine Aktie für Übernahme
- Vorbörse: Kurs 39,35 Euro Bewertung knapp 13 Mrd
BERLIN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber hat wie erwartet eine Offerte für den deutschen Konzern Delivery Hero vorgelegt. Das amerikanische Unternehmen bietet je Delivery-Hero-Aktie 41,50 Euro, wie es am Donnerstag mitteilte. Voraussetzung ist, dass Uber die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie von Delivery Hero erreicht. Bisher liegt Ubers Anteil bei knapp 25 Prozent, hinzu kommen Finanzinstrumente über knapp 12 Prozent. Zudem habe Delivery Heros Großaktionär Prosus jetzt zugesagt, seinen Anteil von knapp 17 Prozent beizusteuern.
Der Berliner Lieferdienst-Konzern hatte erst am Dienstagabend bestätigt, dass er sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme durch Uber befindet. Die Delivery-Hero-Aktie legte nun im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um drei Prozent auf 39,35 Euro zu. Das Papier hat bereits seit Mitte April kräftig an Wert gewonnen, nachdem bekannt wurde, dass Uber seinen Anteil an Delivery Hero erhöht hatte. Mitte April hatte das Papier noch weniger als 20 Euro gekostet. Bei einem Kurs von 41,50 Euro werden die Delivery-Hero-Aktien insgesamt mit knapp 13 Milliarden Euro bewertet./stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 39,25 auf Tradegate (16. Juli 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um -1,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 129,22 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +72,87 %/+1.172,98 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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keine Investmentbank fährt ein eigenes Risiko-Buch, das sind hedging bestände für derivative Kundenpositionen (Swaps, Optionen)
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