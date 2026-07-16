123fahrschule: Starkes H1 2026 – Kerngeschäft wächst, FahrerWerk kooperiert
Trotz herausforderndem Marktumfeld steigert der Konzern Umsatz und Ergebnis, treibt Digitalisierung voran und legt damit das Fundament für eine beschleunigte Wachstumsphase ab 2027.
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- Konzernumsatz leicht gestiegen auf rund EUR 13,0 Mio. (H1 2025: EUR 12,9 Mio.); bereinigtes EBITDA bei rund EUR 1,1 Mio. (unbereinigt ca. EUR 0,85 Mio.).
- Kerngeschäft (Fahrschulen) verbessert Umsatz und Profitabilität trotz schwierigem Markt durch operative Bereinigung und Effizienzmaßnahmen.
- Umstellung des Theorieunterrichts komplett auf E‑Learning; rund die Hälfte der Mietverträge gekündigt, was strukturelle Kosteneinsparungen und bessere Skalierbarkeit bringt.
- Foerst GmbH: H1 leicht rückläufig wegen hoher Vorjahresbasis, erwartet aber deutliches Wachstum im 2. Halbjahr; starke Nachfrage erwartet durch gesetzliche Anerkennung von Fahrsimulatoren ab 01.01.2027.
- FahrerWerk startet Asset‑light‑Expansion mit erstem Kooperationspartner und erschließt fünf neue Standorte (u. a. Hamburg, Hannover, Erfurt, Halle/Leipzig, Mörfelden‑Walldorf); volle Ergebniswirkung voraussichtlich ab 2027.
- Prognose für 2026 bestätigt (EBITDA EUR 1,5–2,5 Mio.); Vorstand erwartet beschleunigte Wachstumsphase ab 2027 und Ziel bis 2029: >650 Standorte, ~1.200 Fahrlehrer und ca. 10 % Marktanteil.
Der Kurs von 123fahrschule lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,16 % im
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