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    123fahrschule: Starkes H1 2026 – Kerngeschäft wächst, FahrerWerk kooperiert

    Trotz herausforderndem Marktumfeld steigert der Konzern Umsatz und Ergebnis, treibt Digitalisierung voran und legt damit das Fundament für eine beschleunigte Wachstumsphase ab 2027.

    123fahrschule: Starkes H1 2026 – Kerngeschäft wächst, FahrerWerk kooperiert
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz leicht gestiegen auf rund EUR 13,0 Mio. (H1 2025: EUR 12,9 Mio.); bereinigtes EBITDA bei rund EUR 1,1 Mio. (unbereinigt ca. EUR 0,85 Mio.).
    • Kerngeschäft (Fahrschulen) verbessert Umsatz und Profitabilität trotz schwierigem Markt durch operative Bereinigung und Effizienzmaßnahmen.
    • Umstellung des Theorieunterrichts komplett auf E‑Learning; rund die Hälfte der Mietverträge gekündigt, was strukturelle Kosteneinsparungen und bessere Skalierbarkeit bringt.
    • Foerst GmbH: H1 leicht rückläufig wegen hoher Vorjahresbasis, erwartet aber deutliches Wachstum im 2. Halbjahr; starke Nachfrage erwartet durch gesetzliche Anerkennung von Fahrsimulatoren ab 01.01.2027.
    • FahrerWerk startet Asset‑light‑Expansion mit erstem Kooperationspartner und erschließt fünf neue Standorte (u. a. Hamburg, Hannover, Erfurt, Halle/Leipzig, Mörfelden‑Walldorf); volle Ergebniswirkung voraussichtlich ab 2027.
    • Prognose für 2026 bestätigt (EBITDA EUR 1,5–2,5 Mio.); Vorstand erwartet beschleunigte Wachstumsphase ab 2027 und Ziel bis 2029: >650 Standorte, ~1.200 Fahrlehrer und ca. 10 % Marktanteil.

    Der Kurs von 123fahrschule lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,16 % im Plus.


    123fahrschule

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