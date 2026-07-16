European DataWarehouse GmbH / Die EU-Initiative ENGAGE for ESG lädt ...

Die von der EU finanzierte Initiative "ENGAGE for ESG" präsentiert Finanzinstituten Lösungen zur Anpassung an die EU-Taxonomie bei der Finanzierung von Wohnimmobilien. Banken, Hypothekeninstitute und Verbände erfahren am Dienstag, den 28. Juli 2026, von 15:00 bis 18:00 Uhr bei einem Workshop in der Anwaltskanzlei ADVANT Beiten in Frankfurt am Main, was dies im europäischen Kontext bedeutet. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie deutsche Kreditinstitute Hypotheken- und Sanierungsdarlehen für Wohnimmobilien praxisnah an die Anforderungen der EU-Taxonomie-Verordnung anpassen können.

Die EU-Initiative ENGAGE for ESG lädt deutsche Banken zu einem Workshop zur Anpassung an die EU-Taxonomie ein Frankfurt am Main (ots) - Am 28. Juli 2026 treffen sich Vertreter von Banken, Hypothekenbanken und Branchenverbänden in Frankfurt am Main, um die Umsetzung der EU-Taxonomie bei der Finanzierung von Wohnimmobilien zu erörtern - mit internationalen Fallstudien aus Frankreich, den Niederlanden und Spanien.

Vier Jahre Projektarbeit zur Entwicklung praxisorientierter ESG-Daten

"ENGAGE for ESG" läuft seit November 2022 und wird von der Europäischen Union im Rahmen des LIFE-Programms kofinanziert. Ziel des Konsortiums - bestehend aus European DataWarehouse, Hypoport, UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), Woonnu (Teil der Nationale-Nederlanden Bank), der Universität Ca' Foscari in Venedig und Dexai - ist es, Banken eine praktische Lösung für die ESG-Berichterstattung zu Hypotheken und Renovierungskrediten für Wohnimmobilien zur Verfügung zu stellen. Im Mittelpunkt des Projekts stehen zwei Schlüsselkomponenten: eine standardisierte Berichtsvorlage für Daten zu Wohnimmobilien sowie ein Online-Portal, über das Institute die Taxonomie-Konformität und die Datenqualität ihrer Kreditportfolios und Transaktionen überprüfen können. Bereits mehr als 80 Institute haben Zugang zu den ENGAGE-Vorlagen beantragt; eine kostenlose Testphase auf dem ENGAGE-Portal läuft bis zum 31. Dezember 2026.

Praxisorientiertes Programm für den deutschen Bankensektor

Die Veranstaltung richtet sich speziell an Vertreter deutscher Banken, Pfandbriefinstitute und Verbände. Nach einer Keynote von Frank Lee (Europäische Investitionsbank) wird Vincent Mahieu (Hypoport) einen Überblick über die neuen Kriterien der EU-Taxonomie geben. Anschließend wird Sabrina Miehs vom Verband deutscher Pfandbriefbanken (VdP) die spezifischen Herausforderungen bei der Umsetzung der EU-Taxonomie in Deutschland beleuchten. Das Fachprogramm endet mit einer Podiumsdiskussion mit Charly Gräfe (Bundesverband deutscher Banken, BdB) und Heike Schmitz (Beirat der deutschen Praxisgruppe für nachhaltige Finanzen, Herbert Smith Freehills Kramer) zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung für den deutschen Wohnimmobiliensektor.



Eine internationale Perspektive: eine Fallstudie aus Spanien mit Pilar Campuzano (Unión de Créditos Inmobiliarios)



Ein Schwerpunkt des Nachmittags ist die Umsetzung der EU-Taxonomie im europäischen Kontext: Von 16:30 bis 17:15 Uhr werden Referenten aus Spanien, den Niederlanden und Frankreich vorstellen, wie ihre Institutionen die Lösung "ENGAGE for ESG" bereits in die Praxis umsetzen. Für Spanien werden Pilar Campuzano, ESG & Corporate Sustainability (EU-Projekte) und Rechtsberaterin bei der Unión de Créditos Inmobiliarios, gemeinsam mit Seema Issar, Leiterin für nachhaltige Finanzen und Taxonomie bei der Climate Positive Europe Alliance, über die praktische Anwendung der ENGAGE-Vorlagen und des Portals für spanische Wohnimmobilienkredite berichten. Für deutsche Institute bietet diese Sitzung eine direkte Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit einem Markt, der die Anforderungen der EU-Taxonomie im Kreditgeschäft bereits pilotiert hat.

"In ganz Europa stehen Banken vor ähnlichen Fragen, wenn es um die praktische Umsetzung der EU-Taxonomie geht. Der Erfahrungsaustausch ist daher von großem Wert. Wir freuen uns darauf, beim Workshop in Frankfurt am Main zu zeigen, wie wir ENGAGE for ESG in Spanien bereits erfolgreich einsetzen und welche Erkenntnisse daraus auch für den deutschen Markt hilfreich sein könnten. Gemeinsam können wir Transparenz schaffen und die Finanzierung energieeffizienter Wohnimmobilien weiter stärken", sagt Pilar Campuzano, ESG & Corporate Sustainability (EU-Projekte) und Rechtsberaterin bei der Unión de Créditos Inmobiliarios.



Veranstaltung im Überblick



Titel: ENGAGE for ESG: Die neuen Kriterien der EU-Taxonomie und was dies für den deutschen Immobilienmarkt bedeutet



Datum: Dienstag, 28. Juli 2026, 15:00 - 18:00 Uhr (Einlass ab 14:30 Uhr)

Veranstaltungsort: ADVANT Beiten, Mainzer Landstraße 36, 60325 Frankfurt am Main

Sprache: Englisch



Teilnahme: kostenlos, Anmeldung erforderlich



Anmeldung: https://www.addevent.com/event/d1dmtt1gs8g2

Über ENGAGE for ESG



ENGAGE for ESG ist eine von der Europäischen Union im Rahmen des LIFE-Programms geförderte Initiative unter der Leitung von European DataWarehouse. Das Projektkonsortium besteht aus Hypoport, Unión de Créditos Inmobiliarios, der Nationale-Nederlanden Bank (Woonnu), der Universität Ca' Foscari in Venedig und Dexai. Ziel ist es, eine standardisierte, praxisorientierte Lösung für die ESG-Berichterstattung bei Hypotheken und Sanierungsdarlehen zu entwickeln, die den Anforderungen der EU-Taxonomie-Verordnung, der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der DSGVO entspricht. Weitere Informationen: https://engage4esg.eurodw.eu/ .



Life: Co-funded by the European Union



Mitfinanziert durch die Europäische Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der CINEA wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür haftbar gemacht werden.

Kontakt:



ENGAGE for ESG

European DataWarehouse GmbH

Herr Marco Angheben

Walther-von-Cronberg-Platz 2

60594 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 160 4159944

E-Mail: mailto:engage4esg@eurodw.eu



Pressekontakt:

financial relations gmbh

Sabine Dabergott

Director Public Relations

Bad Homburg v. d. Höhe

Tel.: +49 6172 27159 30

E-Mail: mailto:s.dabergott@financial-relations.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106001/6315535 OTS: European DataWarehouse GmbH





