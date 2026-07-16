DAX sucht weiter seine Richtung – US-Konjunktur weiter robust

Zudem nehmen die Spannungen im Nahen Osten nicht ab. Die Anleger achten sehr genau auf das weitere Vorgehen der USA in der Region und sehen die potenziellen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft als kritisch an. Noch stellt der Konjunkturbericht der US-Notenbank der Wirtschaft ein positives Attest aus. In elf der zwölf erfassten Wirtschaftsregionen zeigt sich weiterhin ein moderates Wachstum oder zumindest eine stabilisierende Tendenz.

Die offiziellen Quartalszahlen von TSMC hatten nach den vorläufigen Ergebnissen nur noch bestätigenden Charakter. Trotz starker Gewinn- und Umsatzsteigerung bleibt die Skepsis der Investoren über die weitere Entwicklung im KI- und Rechenzentrumsgeschäft in der spätzyklischen Phase vorhanden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Heute werden die Investoren mit einer Reihe an makroökonomischen Daten aus den USA in Form der Arbeitsmarktzahlen, der Einzelhandelsumsätze und des Philadelphia-Fed-Index konfrontiert. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute weiter in seiner sehr engen Handelsspanne zwischen 24 900 und 25 150 Punkten bewegen. Erst eine nachhaltige Entfernung von der 25 000er-Marke, egal in welche Richtung, dürfte für Dynamik sorgen.

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