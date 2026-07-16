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    AKTIEN IM FOKUS

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    Starke Zahlen von ABB helfen Siemens und Siemens Energy

    Für Sie zusammengefasst
    • ABB-Quartalszahlen treiben Aktien auf Tradegate hoch
    • Operative Marge 20,2 Prozent über Konsensschätzung
    • Übernahme von Rotork stärkt Prozessautomatisierung
    AKTIEN IM FOKUS - Starke Zahlen von ABB helfen Siemens und Siemens Energy
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Gute Quartalszahlen der schweizerischen ABB könnten am Donnerstag auch mit Blick auf Siemens und Siemens Energy am Markt gut ankommen. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen ABB-Aktien um 4,2 Prozent in Relation zum Schlusskurs in Zürich am Vortag. Für Siemens und Siemens Energy ging es jeweils um 1,2 Prozent aufwärts.

    Die operative Marge von ABB übertraf im zweiten Quartal mit 20,2 Prozent die Konsensschätzung von 19,9 Prozent. Profitabel entwickelte sich vor allem das Segment Elektrifizierung des Industriekonzerns. Die Aufträge übertrafen mit 12,04 Milliarden Franken die Markterwartung um fast 15 Prozent.

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    Auf ein positives Echo stieß auch die angekündigte Übernahme des britischen Ventiltechnikexperten Rotork. "Der Deal ist sinnvoll aus Sicht von ABB, die Weltmarktführer in der Prozessautomatisierung ist", schrieb Analyst Nick Housden von der Bank RBC. Rotork sei ein "High-Quality-Asset" auf diesem Markt./bek/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,18 % und einem Kurs von 93,81 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -0,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 122,69 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von -14,36 %/+54,81 % bedeutet.





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