ANALYSE-FLASH
RBC hebt Richemont auf 'Outperform' - Ziel 220 Franken
- RBC stuft Richemont von Sector Perform auf Outperform
- Kursziel erhöht von 200 auf 220 Schweizer Franken
- Stärke in Schmuck und Erholung im Uhrenbereich
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont nach Quartalszahlen von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 220 Franken angehoben. Diese seien beeindruckend gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Die Stärke des Juwelengeschäfts, die Erholung im Uhrensegment und das operative Vorankommen insgesamt könne man nicht ignorieren, deshalb die Hochstufung der Aktie. Das Wachstumspotenzial in Relation zu "weichen" Luxusgüterherstellern könne weiter Fahrt aufnehmen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 21:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 214,6 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +9,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,66 %.
Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 113,73 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 220,00CHF was eine Bandbreite von -7,82 %/+3,99 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 220 Euro