RBC hebt Richemont auf 'Outperform' - Ziel 220 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 214,6 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +9,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,66 %.

Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 113,73 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 220,00CHF was eine Bandbreite von -7,82 %/+3,99 % bedeutet.