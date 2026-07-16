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    Hi-View nimmt Explorationsprogramm im Toodoggone Mining District auf

    Hi-View nimmt Explorationsprogramm im Toodoggone Mining District auf
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 16. JULI 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein Explorationsprogramm 2026 im ertragreichen Toodoggone Mining District in British Columbia eingeleitet hat.

     

    Abbildung 1. Camp Sturdee von Hi-View Resources

     

    Im Rahmen des Programms 2026 sind Vermessungen mittels induzierter Polarisation (IP) über 50 Profilkilometer, geologische Kartierungen und Prospektionsarbeiten auf 50 Quadratkilometern sowie rund 4.000 Bodenproben über einer Fläche von mehr als 100 Quadratkilometern vorgesehen. Alle Bodenproben werden anhand eines Ultratrace-Multi-Element-Pakets analysiert. Die Bohrgenehmigungen für die Hauptzielgebiete des Unternehmens, Lawyers East, Borealis und Golden Stranger, liegen vor; die Explorationsaktivitäten werden sich auf die endgültige Abgrenzung der Ziele konzentrieren.

     

    R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, sagt dazu: „Der Schwerpunkt dieses Explorationsprogramms liegt auf der endgültigen Eingrenzung der Porphyrziele, wobei wir uns auf die am weitesten fortgeschrittenen Zielgebiete konzentrieren werden. Sobald die Daten zu den vorrangigen Zielen erfasst wurden, wird das Unternehmen auf ein Bohrprogramm hinarbeiten.“

     

    Zielgebiete

     

    Die Feldarbeiten verteilen sich auf mehrere Zielgebiete auf dem Konzessionsgebiet. Zu den geplanten Aktivitäten nach Gebiet gehören:

     

    -          Lawyers East – IP-Vermessungen, Bodenprobenahmen, Prospektionsarbeiten und Kartierungen;

    -          Borealis – IP-Vermessungen, Bodenprobenahmen, Prospektionsarbeiten und Kartierungen;

    -          Black Pearl – IP-Vermessungen, Bodenprobenahmen, Kartierungen und Prospektionsarbeiten;

    -          Golden Stranger – IP-Vermessungen, Bodenprobenahmen und Prospektionsarbeiten;

    -          Saunders – IP-Vermessungen, Prospektionsarbeiten und Kartierungen;

    -          Nub – IP-Vermessungen, Bodenprobenahmen und Prospektionsarbeiten;

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