AST SpaceMobile, Rocket Lab & SpaceX: Diese Nachricht verschärft die Kurskrise!

Doch seit einigen Wochen ist ihr Nimbus am Verglühen und ihr Stern am Sinken. Aus dem Space-Trade wird nach Rallyes um mehrere Hundert Prozent ordentlich Luft abgelassen. Inzwischen ist die Branche von Bewertungssorgen, operativen Herausforderungen und massivem Finanzierungsbedarf geprägt, denn nachhaltig profitabel wächst noch fast keines der Unternehmen.

Sie gehörten gemeinsam mit Halbleiterwerten zu den heißesten und erfolgreichsten Wetten des bisherigen Börsenjahres – Raumfahrtaktien AST SpaceMobile , Intuitive Machines und Rocket Lab , die vom Hype um den IPO von SpaceX zusätzlich befeuert werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

AST SpaceMobile sorgt mit weiterer Kapitalerhöhung für Verärgerung

Die finanziellen Herausforderungen der Branche hat am Mittwochabend AST SpaceMobile demonstriert. Das Unternehmen kündigte nach Börsenschluss an, eine Kapitalerhöhung durchzuführen – und erhöhte damit den Verkaufsdruck auf die Papiere der Branche.

Um seinen Finanzierungsbedarf zu decken, in der Pressemitteilung spricht der Konzern von der Verwendung der Mittel für "Wachstumsinitiativen, Startkapazitäten und potenzielle Partnerschaften oder Akquisitionen", gibt AST SpaceMobile Wandelanleihen im Wert von einer Milliarde US-Dollar aus. Der Kupon der bis 2034 laufenden Schuldverschreibungen liegt bei 1,625 Prozent, der initiale Wandelpreis liegt bei 79,57 US-Dollar.

Sollte die Emission ein Erfolg werden und die Nachfrage hoch sein, behält sich das Unternehmen vor, weitere 150 Millionen US-Dollar zu emittieren. So könnten abzüglich der Transaktionskosten bis zu 1,13 Milliarden US-Dollar eingenommen werden – allerdings zum Preis der Verwässerung des Stammkapitals um rund 4 Prozent.

Aktie mit zweistelligen Kursverlusten, jetzt auf neuem Jahrestief

Anlegerinnen und Anleger hatten zu der Kapitalerhöhung eine deutliche Meinung. Die Aktie brach nachbörslich zweistellig ein. Unter hohen Handelsumsätzen, rund 6,1 Millionen Stücke wechselten während der Nachbörse ihre Besitzerin, ihren Besitzer, gab die Aktie 12,5 Prozent nach.

Der Ärger war auch deshalb so groß, weil das Unternehmen nach der letzten Kapitalerhöhung eigentlich angekündigt hatte, 2026 keine weiteren Refinanzierungsmaßnahmen mehr vornehmen zu wollen. Diesen Vertrauensbruch tragen Investoren AST SpaceMobile jetzt nach.

Die Verluste führten zu Ansteckungseffekten auch bei anderen Werten aus der Branche. Intuitive Machines gab nachbörslich knapp 2 Prozent nach, bei Rocket Lab war es rund 1 Prozent – nur SpaceX, das am Mittwoch erstmals unter seinen IPO-Preis fiel, konnte sich mit einem geringfügigen Plus von 0,5 Prozent dem anhaltenden Abverkauf entziehen.

Fazit: Die Kursverluste könnten gerade erst angefangen haben

AST SpaceMobile verärgert seine Anlegerinnen und Anleger mit einer weiteren Kapitalerhöhung. Das erhöht den Druck auf die Aktie, die damit eine wichtige Unterstützung aufgibt und auf ein neues Jahrestief fällt. Gegenüber den Rekordnotierungen vor wenigen Wochen hat das Papier inzwischen die Hälfte seines Wertes eingebüßt, ein Ende der Verluste muss das aber noch nicht bedeuten.

Der Weg zur Profitabilität ist für AST SpaceMobile, wie für andere Unternehmen der Branche auch, noch lang. Vor 2028 wird an der Wall Street nicht mit Gewinnen gerechnet. Gleichzeitig ist das Geschäft kapitalintensiv und anfällig für Rückschläge. Die langfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf inzwischen knapp 3 Milliarden US-Dollar. Das treibt auch die Zinskosten in die Höhe, was den Weg zur Profitabilität nachhaltig erschwert.

Anlegerinnen und Anleger sollten sich darauf vorbereiten, dass der Realitätscheck für die Branche andauern wird und die Zeiten "einfacher" Kursgewinne für absehbar lange Zeit vorüber sind. Hier kann angesichts sehr weit fortgeschrittener Unternehmensbewertungen noch viel Luft abgelassen werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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