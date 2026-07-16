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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Evotec auf 'Hold' - Ziel gesenkt auf 3,60 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg stuft Evotec von Buy auf Hold ab
    • Kursziel stark gesenkt von 9,40 auf 3,60 Euro
    • Abhängigkeit von noch nicht gesicherten Verträgen
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Evotec auf 'Hold' - Ziel gesenkt auf 3,60 Euro
    Foto: pressfoto - freepik

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Evotec von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 3,60 Euro gesenkt. Die jüngst gekappten Zielvorgaben offenbarten eine starke Abhängigkeit des Dienstleisters für die Biotech- und Pharmabranche von noch nicht in trockenen Tüchern befindlichen Verträgen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. In einer Telefonkonferenz habe das Management aber darauf hingewiesen, dass die Gewinnwarnung zeitliche Gründe habe, keine strukturellen./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 3,418 auf Tradegate (16. Juli 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -30,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 609,73 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1111EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +188,35 %/+159,52 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 3,60 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,60, was eine Steigerung von +4,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung und Bewertungsrisiken bei Evotec. Diskutiert werden ein möglicher Rückgang der Marktkapitalisierung Richtung 500 Mio. (€≈2,50), Abhängigkeit von wenigen Großpartnern, verzögerte Meilensteine/problematische Monetarisierung (teils bis 2027), Aktivistenforderungen nach Restrukturierung, hoher Free‑Float, Insiderverkäufe sowie eine klare technische Abwärtstrendlinie ohne erkennbare Gegenreaktion.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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    dpa-AFX
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