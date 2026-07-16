Berenberg senkt Evotec auf 'Hold' - Ziel gesenkt auf 3,60 Euro

Ich finde es ganz interessant zu sehen, wie hier aktuell die Pessimisten und Optimisten argumentieren. Im Grunde gibt es nur noch zwei Extreme.

Wenn sich die operative Entwicklung der letzten beiden Quartale fortsetzt oder sogar weiter verschlechtert, dann wird es für Evotec spätestens 2027 richtig kritisch. Wenn sich die Entwicklung dagegen so verbessert, wie es der Vorstand mit Horizon skizziert hat, sieht die Welt in 2027 ganz anders aus. Dann sollte der Cashflow wieder positiv werden und das Unternehmen könnte sich Schritt für Schritt zurück auf einen profitablen Wachstumskurs bewegen.

Das eigentliche Problem ist im Moment das Vertrauen. Viele glauben den Aussagen des Vorstands nach der erneuten Prognosesenkung nicht mehr. Ob die Maßnahmen greifen oder nicht, wird letztlich nur die Zeit zeigen.

Man sollte aber auch nicht vergessen, dass eine Aktie nicht nur nach den Quartalszahlen bewertet wird. Es gibt auch Plattformen, Beteiligungen, IP, Partnerschaften und andere Assets, die in eine Unternehmensbewertung einfließen. Gleichzeitig stehen wir inzwischen bei rund 3,50 € je Aktie. Meiner Meinung nach ist auf diesem Niveau schon sehr viel Negatives eingepreist, während für positive Überraschungen kaum noch etwas bezahlt wird.

Und dann gibt es noch das Thema strategische Optionen bzw. Übernahme. Ich persönlich halte es weiterhin nicht für ausgeschlossen, dass wir in den kommenden Monaten einen Vorstoß sehen. Sicherlich nicht zu den 11 €, die Halozyme damals geboten hatte, dafür hat sich das operative Bild zu stark eingetrübt. Aber gerade der niedrige Börsenwert könnte Evotec für strategische Käufer oder Finanzinvestoren interessant machen.

Für einen Käufer UND auch EVOTEC hätte das durchaus Charme: Die Transformation könnte abseits des Kapitalmarkts umgesetzt werden, ohne den Druck der Börse. Gleichzeitig würde der Käufer die aktuelle operative Schwäche natürlich im Kaufpreis berücksichtigen.