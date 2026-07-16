ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Evotec auf 'Hold' - Ziel gesenkt auf 3,60 Euro
- Berenberg stuft Evotec von Buy auf Hold ab
- Kursziel stark gesenkt von 9,40 auf 3,60 Euro
- Abhängigkeit von noch nicht gesicherten Verträgen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Evotec von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 3,60 Euro gesenkt. Die jüngst gekappten Zielvorgaben offenbarten eine starke Abhängigkeit des Dienstleisters für die Biotech- und Pharmabranche von noch nicht in trockenen Tüchern befindlichen Verträgen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. In einer Telefonkonferenz habe das Management aber darauf hingewiesen, dass die Gewinnwarnung zeitliche Gründe habe, keine strukturellen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 3,418 auf Tradegate (16. Juli 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -30,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 609,73 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1111EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +188,35 %/+159,52 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 3,60 Euro
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Heute – rund 13 Jahre später – steht die Aktie nach einer wilden Berg- und Talfahrt wieder exakt auf meinem damaligen Einstandskurs. Doch die fundamentale Realität hat sich komplett entkoppelt:
Evotec ist heute ein globaler, systemrelevanter Player in der Pharmaforschung und -produktion.
Mit der hochmodernen Plattform Just - Evotec Biologics besitzt das Unternehmen eine technologische Infrastruktur, von der man 2013 nicht einmal zu träumen wagte.
Trotz der aktuellen Krise und der jüngsten Prognosekürzungen steuert Evotec auf einen Jahresumsatz von 570 bis 610 Millionen Euro zu – das Siebenfache von damals.
Auf dem Bankkonto liegt mit rund 465 Millionen Euro fast das Fünffache an Cash-Reserven im Vergleich zu 2013.
Dass der Markt das hochgerüstete Evotec-Netzwerk von heute genauso bewertet wie das kleine, risikoreiche Forschungsunternehmen von damals, zeigt die pure Übertreibung und Panik an der Börse. Damals war es eine spekulative Wette auf die Zukunft – heute ist es ein tief gefallener Riese, der operativ aufräumen muss, aber auf einem völlig anderen Fundament steht.
Ich finde es ganz interessant zu sehen, wie hier aktuell die Pessimisten und Optimisten argumentieren. Im Grunde gibt es nur noch zwei Extreme.
- Wenn sich die operative Entwicklung der letzten beiden Quartale fortsetzt oder sogar weiter verschlechtert, dann wird es für Evotec spätestens 2027 richtig kritisch.
- Wenn sich die Entwicklung dagegen so verbessert, wie es der Vorstand mit Horizon skizziert hat, sieht die Welt in 2027 ganz anders aus. Dann sollte der Cashflow wieder positiv werden und das Unternehmen könnte sich Schritt für Schritt zurück auf einen profitablen Wachstumskurs bewegen.
Das eigentliche Problem ist im Moment das Vertrauen. Viele glauben den Aussagen des Vorstands nach der erneuten Prognosesenkung nicht mehr. Ob die Maßnahmen greifen oder nicht, wird letztlich nur die Zeit zeigen.
Man sollte aber auch nicht vergessen, dass eine Aktie nicht nur nach den Quartalszahlen bewertet wird. Es gibt auch Plattformen, Beteiligungen, IP, Partnerschaften und andere Assets, die in eine Unternehmensbewertung einfließen. Gleichzeitig stehen wir inzwischen bei rund 3,50 € je Aktie. Meiner Meinung nach ist auf diesem Niveau schon sehr viel Negatives eingepreist, während für positive Überraschungen kaum noch etwas bezahlt wird.
Und dann gibt es noch das Thema strategische Optionen bzw. Übernahme. Ich persönlich halte es weiterhin nicht für ausgeschlossen, dass wir in den kommenden Monaten einen Vorstoß sehen. Sicherlich nicht zu den 11 €, die Halozyme damals geboten hatte, dafür hat sich das operative Bild zu stark eingetrübt. Aber gerade der niedrige Börsenwert könnte Evotec für strategische Käufer oder Finanzinvestoren interessant machen.
Für einen Käufer UND auch EVOTEC hätte das durchaus Charme: Die Transformation könnte abseits des Kapitalmarkts umgesetzt werden, ohne den Druck der Börse. Gleichzeitig würde der Käufer die aktuelle operative Schwäche natürlich im Kaufpreis berücksichtigen.
"Finanzielle Situation im Fokus
Nach einer Gewinnwarnung und der Korrektur der Jahresprognose Mitte 2026 leidet Evotec unter Phasing-Effekten (Verschiebung von Meilensteinzahlungen). Die Eigenkapitalquote lag zuletzt bei soliden 46,8 %, wodurch das Unternehmen trotz operativer Verluste über eine robuste Bilanzstruktur verfügt."
Ich werde Evotec mal beobachten. Hatte schon bei Gerresheimer schwitzige Hände 😁