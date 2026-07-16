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    Besonders beachtet!

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    HYPOPORT Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 16.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die HYPOPORT Aktie bisher Verluste von -4,39 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.

    Besonders beachtet! - HYPOPORT Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 16.07.2026
    Foto: Hypoport SE

    Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

    HYPOPORT Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.07.2026

    Die HYPOPORT Aktie notiert aktuell bei 84,95 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,39 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,90  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,65 %, geht es heute bei der HYPOPORT Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HYPOPORT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -2,54 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +5,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HYPOPORT eine negative Entwicklung von -31,16 % erlebt.

    HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,56 %
    1 Monat +9,22 %
    3 Monate -2,54 %
    1 Jahr -58,76 %
    Stand: 16.07.2026, 09:10 Uhr

    Informationen zur HYPOPORT Aktie

    Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 580,35 Mio. € wert.

    Dax tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle


    Der Dax dürfte am Donnerstag sein Ringen um die 25.000-Punkte-Marke fortsetzen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax einen fast unveränderten Punktestand von 25.005 Punkte - vortags hatte der Dax minimal unter 25.000 Punkten …

    Private Immobilienfinanzierung stagniert im zweiten Quartal


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Scout24 und Co.

    Scout24, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,87 %.

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    Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HYPOPORT

    -2,08 %
    +5,56 %
    +9,22 %
    -2,54 %
    -58,76 %
    -42,24 %
    -79,43 %
    -0,28 %
    +408,77 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336
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