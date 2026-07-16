SK hynix Aktienkurs sinkt weiter - -3,51 % - 16.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Mit einer Performance von -3,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,69 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,51 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SK hynix-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +67,92 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +118,63 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,23 % 1 Monat -18,32 % 3 Monate +67,92 % 1 Jahr +118,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 16.07.2026, 09:10 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Preisdisparitäten zwischen ADR, GDR und der Heimatbörse (ADRs teils ~20% über GDR/Seoul), Arbitrage-Potenzial, Zweitlisting/7‑fach überzeichnete ADR‑Emission (149 USD, 1/10 Seoul‑Aktie) und ob Kurse sich angleichen. Diskutiert werden auch starke Jahresgewinne (+524%), hohe Margen (~72%) und Zyklusrisiken, Bewertung vs. Micron sowie kurzfristige Chancen/Tech‑Hype‑Risiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SK hynix eingestellt.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 780,84 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

SK Hynix könnte sich laut Barclays verdoppeln. Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach HBM-Speicher und könnte Preise und Gewinne weiter steigen lassen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Western Digital und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,24 %. Western Digital notiert im Minus, mit -2,97 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -2,46 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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