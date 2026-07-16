Xiaomi Aktie steigt am 16.07.2026 kräftig

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von +6,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,0615€, mit einem Plus von +6,14 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Xiaomi in den letzten drei Monaten Verluste von -9,67 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Xiaomi um -29,78 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,68 % 1 Monat +7,97 % 3 Monate -9,67 % 1 Jahr -51,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Stand: 16.07.2026, 09:11 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung von Xiaomi: Ob der Kurs die 2,70€ durchbricht und weitere Ziele bei 2,20€ oder 1,95€ erreicht, ob eine Erholung erst 2028/29 auf 4,00–4,50€ kommt oder es sich um eine Dead-Cat-Bounce handeln könnte. Fundamente: Ziel 550 Tsd. Einheiten, Umsatz/Gewinnwarnungen, IoT-Performance, Premium-Smartphones, Auto-Neuheiten (Ende Aug). Technische Diskussionen zu Bodenbildung (Double/Triple Bottom) und Produktionszahlen 2026.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,05 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Xiaomi

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,62 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -2,70 %.

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Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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