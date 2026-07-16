BYD Aktie weiter aufwärts - 16.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von BYD. Sie steigt um +4,06 % auf 10,120€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BYD Aktie. Nach einem Plus von +1,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 10,120€, mit einem Plus von +4,06 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Der Kurs der BYD Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,87 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um -6,44 % verloren.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,77 % 1 Monat +8,92 % 3 Monate -16,87 % 1 Jahr -25,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Stand: 16.07.2026, 09:11 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktie: Analysten sehen rund 45% Upside in den nächsten 12 Monaten; Marktkapitalisierung ca. 112 Mrd USD, KGV ca. 17,2 fürs laufende Jahr und 13,5 2027. Die Diskussion hebt vertikale Integration, Kostenkontrolle und schnelle Umsetzung technologischer Entwicklungen hervor, warnt aber vor Konkurrenzdruck im Heimatmarkt. Expansionspläne (erstes europäisches Werk in Ungarn) und steigendes Handelsvolumen werden als Treiber genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,28 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Der Wettbewerb in der Automobilbranche verschärft sich. Laut den neuesten Daten des Center of Automotive Management (CAM) verbuchten die deutschen Autobauer, gemessen am Durchschnitt der TOP 20 der Branche, überdurchschnittlich hohe Absatzrückgänge …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,09 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,40 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,10 %. Xylem legt um +0,30 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,45 %. Stellantis notiert im Plus, mit +0,29 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar