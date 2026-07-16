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    Besonders beachtet!

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    Alibaba Group Aktie steigt - 16.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Alibaba Group Aktie bisher um +2,14 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alibaba Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Alibaba Group Aktie steigt - 16.07.2026
    Foto: Christian Charisius - dpa

    Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Alibaba Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Alibaba Group Aktie. Mit einer Performance von +2,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alibaba Group Aktie. Nach einem Plus von +4,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 105,00, mit einem Plus von +2,14 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Alibaba Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,62 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um +9,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Alibaba Group eine negative Entwicklung von -18,46 % erlebt.

    Alibaba Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,17 %
    1 Monat +11,46 %
    3 Monate -8,62 %
    1 Jahr +4,95 %
    Stand: 16.07.2026, 09:12 Uhr

    Informationen zur Alibaba Group Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 251,69 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JD.com, Tencent und Co.

    JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,76 %. Tencent notiert im Plus, mit +1,20 %. Sea (A) notiert im Minus, mit -1,23 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) legt um +1,33 % zu

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    Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alibaba Group

    +2,14 %
    +9,17 %
    +11,46 %
    -8,62 %
    +4,95 %
    +26,04 %
    -42,20 %
    +43,61 %
    +44,23 %
    ISIN:US01609W1027WKN:A117ME
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