Alibaba Group Aktie steigt - 16.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Alibaba Group Aktie. Mit einer Performance von +2,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alibaba Group Aktie. Nach einem Plus von +4,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 105,00€, mit einem Plus von +2,14 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Alibaba Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,62 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um +9,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Alibaba Group eine negative Entwicklung von -18,46 % erlebt.

Alibaba Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,17 % 1 Monat +11,46 % 3 Monate -8,62 % 1 Jahr +4,95 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Stand: 16.07.2026, 09:12 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 251,69 Mrd. € wert.

China gibt Apple Intelligence frei. Alibaba und Baidu liefern wichtige Technik und ihre Aktien reagieren sofort. Für Apple könnte die Genehmigung zur entscheidenden Wende im wichtigsten Smartphone-Markt werden. Apple hat die lang erwartete …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JD.com, Tencent und Co.

JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,76 %. Tencent notiert im Plus, mit +1,20 %. Sea (A) notiert im Minus, mit -1,23 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) legt um +1,33 % zu

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Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.