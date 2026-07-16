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    CEWE Stiftung übernimmt weltweites Kodak Alaris Sofortfoto-Geschäft

    CEWE setzt ein starkes Zeichen im Sofortfoto-Markt: Mit dem Erwerb des weltweiten KODAK MOMENTS Retail-Geschäfts wächst der Fotodienstleister global weiter.

    CEWE Stiftung übernimmt weltweites Kodak Alaris Sofortfoto-Geschäft
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
    • CEWE vereinbart den Erwerb des weltweiten Sofortfoto-Geschäfts von Kodak Alaris (KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions).
    • Die Transaktion erfolgt als Carve-out; CEWE übernimmt den Geschäftsbereich inklusive des Produktionsstandorts Windsor, Colorado (USA).
    • Enterprise Value ca. 88 Mio. Euro; voraussichtliche Kaufpreiszahlung rund 72 Mio. Euro (je nach Nettoverschuldung und Net Working Capital, Stand 31. März 2026).
    • Transaktions- und Pre-Closing-Kosten für 2026 auf niedrige bis mittlere einstellige Mio.-Euro beträge; CEWE-Planung für 2026 bleibt unverändert.
    • Ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach Vollzug (voraussichtlich 2027) erwartet CEWE eine mittlere einstellige EBIT-Marge für das akquirierte Geschäft; Synergien sollen Ergebnis in Folgejahren steigern.
    • Der Erwerb stärkt CEWEs globale Präsenz im POS-Sofortfoto, besonders in USA, Kanada, Mexiko und Australien; künftig Lizenzierung der Marke KODAK MOMENTS für internationales Endkundengeschäft.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des H1 2026 Zwischenberichts, bei CEWE Stiftung ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,49 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.228,32PKT (-0,01 %).


    CEWE Stiftung

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    ISIN:DE0005403901WKN:540390
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