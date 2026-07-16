Circus Aktie zweistellig im Minus - Kursentwicklung am 16.07.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Circus Aktionäre einen Verlust von -69,68 % hinnehmen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Circus Aktie. Mit einer Performance von -37,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,46 %, geht es heute bei der Circus Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -42,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -55,15 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Circus eine negative Entwicklung von -75,77 % erlebt.

Circus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -42,52 % 1 Monat -55,15 % 3 Monate -69,68 % 1 Jahr -79,86 %

Stand: 16.07.2026, 09:13 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Circus Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Circus' Kursentwicklung und Fundamentaldaten: Die Umsatzprognose 2026 wurde von 44–55 Mio. EUR auf ca. 5,2 Mio. EUR gesenkt, wodurch Zweifel an Skalierbarkeit, Onboarding-Kosten und Unit Economics wachsen. Anleger fürchten eine Kapitalerhöhung mit Verwässerung, mögliche Auswirkungen der Wandelanleihe und knappe Liquidität; der Q2-Update-Termin am 16.7 gilt als entscheidend.

Informationen zur Circus Aktie

Es gibt 27 Mio. Circus Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,29 Mio. € wert.

EQS-News: Circus SE / Key word(s): Miscellaneous Circus Commences Operations with Ukrainian Ground Forces 16.07.2026 / 08:48 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Circus Commences Operations with Ukrainian …

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges Circus nimmt Betrieb mit ukrainischen Bodentruppen auf 16.07.2026 / 08:48 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Circus nimmt Betrieb mit ukrainischen …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die Circus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Circus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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