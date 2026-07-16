PowerCell Sweden Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 16.07.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten PowerCell Sweden Aktionäre einen Verlust von -22,76 % hinnehmen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die PowerCell Sweden Aktie. Sie fällt um -13,52 % auf 1,6500€. Die Talfahrt der PowerCell Sweden Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,63 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,6500€, mit einem Minus von -13,52 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,58 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in PowerCell Sweden eine negative Entwicklung von -29,48 % erlebt.

PowerCell Sweden Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,18 % 1 Monat -23,58 % 3 Monate -22,76 % 1 Jahr -15,66 %

Informationen zur PowerCell Sweden Aktie

Stand: 16.07.2026, 09:13 Uhr

Es gibt 58 Mio. PowerCell Sweden Aktien. Damit ist das Unternehmen 97,07 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von PowerCell Sweden

NEL ASA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,94 %. Ballard Power Systems notiert im Plus, mit +1,08 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,45 %. Bloom Energy (A) verliert -2,87 %

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Ob die PowerCell Sweden Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PowerCell Sweden Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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