CEWE Stiftung übernimmt Kodak Alaris’ Sofortfoto – stärkt Kodak Moments
CEWE setzt ein starkes Wachstumssignal: Mit der Übernahme von Kodak Moments Retail Photo Solutions erweitert das Unternehmen Reichweite, Markenstärke und Fotofinishing-Kompetenz.
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
- CEWE erwirbt Kodak Moments Retail Photo Solutions von Kodak Alaris (Carve-out) mit Enterprise Value ca. 88 Mio. Euro; Closing voraussichtlich im 1. Halbjahr 2027; inkl. Produktionsstandort Windsor, Colorado.
- Ziel der Transaktion ist der Ausbau des Kerngeschäfts Fotofinishing, stärkere internationale Präsenz im Handel und am Point of Sale; Eintritt in USA, Kanada, Mexiko und Australien; Marken KODAK MOMENTS und CEWE werden kombiniert.
- Das Geschäft umfasst rund 500 Mitarbeitende, ist in 54 Ländern aktiv, betreibt ca. 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Einzelhandelsgeschäften und erwirtschaftet ca. 200 Mio. Euro Umsatz pro Jahr.
- Übernahme des Windsor-Standorts erhöht Wertschöpfungstiefe, Lieferfähigkeit, Kostenposition und operative Steuerbarkeit; stärkt die Resilienz der Sofortfoto-Wertschöpfungskette.
- Langfristige Perspektive: KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions erhält ein langfristig orientiertes Zuhause bei CEWE; Stärkung der Markenpräsenz und Weiterentwicklung des Omnichannel-Modells im Sofortfoto-Geschäft.
- Finanzielle Rahmenbedingungen: Transaktions- und Pre-Closing-Kosten für 2026 voraussichtlich im niedrigen bis mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich; ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach Vollzug (vorauss. 2027) erwartet CEWE eine mittlere einstellige EBIT-Marge des akquirierten Geschäfts; positive Ergebnisbeiträge durch Synergien künftig.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des H1 2026 Zwischenberichts, bei CEWE Stiftung ist am 13.08.2026.
Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,95 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.227,47PKT (-0,02 %).
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