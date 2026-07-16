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    Lillys Psychedelika-Wette

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    Eli Lilly greift nach AtaiBeckley – Aktie explodiert um 66 Prozent

    Ein mögliches Nasenspray gegen schwere Depressionen, eine Aktie mit 66-Prozent-Sprung und ein Milliardenmarkt: Eli Lilly könnte bei AtaiBeckley zuschlagen.

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    Lillys Psychedelika-Wette - Eli Lilly greift nach AtaiBeckley – Aktie explodiert um 66 Prozent
    Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

    Eli Lilly steht offenbar kurz vor einem Einstieg in die psychedelische Medizin. Der US-Pharmakonzern verhandelt laut Bloomberg über eine Übernahme von AtaiBeckley, einem Entwickler psychedelika-basierter Therapien gegen psychische Erkrankungen. Eine Einigung könnte dem Bericht zufolge bereits in dieser Woche bekannt gegeben werden. Lilly lehnte laut Bloomberg eine Stellungnahme ab, AtaiBeckley war außerhalb der regulären Handelszeiten zunächst nicht erreichbar.

    Die Aktie von AtaiBeckley schoss nachbörslich um 66 Prozent nach oben. Zum Handelsschluss am Mittwoch kam das Unternehmen laut LSEG-Daten auf einen Börsenwert von rund 1,97 Milliarden US-Dollar. Seit Jahresbeginn hatte die Aktie bereits 31 Prozent gewonnen. Bloomberg zufolge verhandelt Lilly über einen Deal mit Aufschlag. Die Lilly-Aktie blieb nachbörslich unverändert.

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    Für Lilly wäre eine Übernahme ein deutlicher Ausbau im Bereich Neurowissenschaften. Der Konzern ist heute vor allem für seine Blockbuster-Medikamente gegen Diabetes und Adipositas bekannt, hat aber historisch auch in der Behandlung von Depressionen eine wichtige Rolle gespielt. Mit Prozac prägte Lilly vor Jahrzehnten die moderne Therapie psychischer Erkrankungen. Nun rückt ein Feld in den Fokus, das lange als Randbereich der Arzneimittelentwicklung galt: psychedelische Medizin.

    AtaiBeckley entwickelt mit BPL-003 ein Nasenspray gegen therapieresistente Depressionen, also gegen Depressionen, bei denen gängige Behandlungen nicht ausreichend wirken. Der Wirkstoff basiert auf 5-MeO-DMT, einer psychedelischen Substanz, die in kontrollierten medizinischen Studien untersucht wird. In Studien der mittleren Phase zeigten Patienten laut Bloomberg bereits zwei Tage nach einer Einzeldosis eine deutliche Besserung depressiver Symptome. Die Wirkung hielt demnach bis zu acht Wochen an. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat BPL-003 den Status einer Breakthrough Therapy verliehen, der die Entwicklung besonders vielversprechender Medikamente beschleunigen kann.

    Ein zentraler Vorteil könnte die kurze Behandlungsdauer sein. Die psychedelische Wirkung von BPL-003 dauert etwa ein bis zwei Stunden. Damit wäre die Therapie für Ärzte und Patienten leichter planbar als manche konkurrierenden Ansätze, bei denen Patienten deutlich länger überwacht werden müssen. AtaiBeckley orientiert sich dabei auch an Spravato, dem bereits zugelassenen Depressions-Nasenspray von Johnson & Johnson. "Wir wollten unbedingt etwas, das sowohl für Patienten als auch für Ärzte gut verträglich ist", sagte AtaiBeckley-Chef Srinivas Rao kürzlich in einem Bloomberg-Interview. "Etwas, das sich nahtlos in das Spravato-Paradigma einfügen würde."

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    Der mögliche Deal kommt zu einem Zeitpunkt, an dem psychedelische Therapien neuen Rückenwind bekommen. Johnson & Johnsons Spravato, positive Studiendaten und politische Unterstützung in den USA haben das Interesse an dem Bereich erhöht. Präsident Donald Trump hatte Gesundheitsbehörden angewiesen, Prüfverfahren für psychedelische Behandlungen zu beschleunigen und Bundesmittel für deren Erforschung aufzustocken. Analysten von Bloomberg Intelligence sehen den Markt für psychedelische Therapien bis 2032 bei einem Umsatz von 7 Milliarden US-Dollar. Für Lilly wäre AtaiBeckley damit nicht nur eine Wette auf ein einzelnes Nasenspray, sondern auf einen möglichen neuen Milliardenmarkt in der Psychiatrie.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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