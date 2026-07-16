Ottobock Aktie gewinnt an Wert - 16.07.2026

Obwohl sich die Ottobock Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,78 % hinnehmen.

Die Ottobock Aktie notiert aktuell bei 55,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,29 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,75 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Ottobock Aktie. Nach einem Plus von +7,04 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 55,00€, mit einem Plus von +3,29 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Ottobock um -18,61 % verloren.

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Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,36 % geändert.

Ottobock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,13 % 1 Monat +5,12 % 3 Monate -7,78 % 1 Jahr -22,68 %

Informationen zur Ottobock Aktie

Stand: 16.07.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,44 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Ottobock

Stryker, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,25 %.

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Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.