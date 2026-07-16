BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Geschäftszahlen zum zweitem Quartal des Industriekonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplante Übernahme des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork erscheine indes recht teuer./mis/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 88,17EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



