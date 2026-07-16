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    Ukraine attackiert Großstadt und Öldepots an der Wolga

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnen schlugen in Wohnhaus in Engels ein, Opfer
    • Feuer auf Militärflugplatz in Engels ausgelöst
    • Öldepot bei Jaroslawl in Brand gesetzt, große Anlage
    Ukraine attackiert Großstadt und Öldepots an der Wolga
    Foto: Emphyrio - pixabay

    SARATOW (dpa-AFX) - Ukrainische Drohnen sind nach Angaben der örtlichen Behörden in ein Wohnhaus der südrussischen Großstadt Engels an der Wolga eingeschlagen. Schrieb Gouverneur Roman Bassurgin zunächst in sozialen Netzwerken, dass es keine Verletzten gebe, teilte die Staatsanwaltschaft später mit, dass Menschen zu Schaden gekommen seien. Details gab die Behörde nicht bekannt. Medienberichten zufolge haben die Drohnen zudem ein Feuer auf dem Militärflugplatz der dort stationierten Bomberflotte ausgelöst. Das Ausmaß der Schäden ist unbekannt. Offizielle Stellen haben diese Berichte bislang nicht bestätigt.

    Der Luftwaffenstützpunkt in Engels ist einer der größten in ganz Russland. Von dort steigen immer wieder strategische Bomber auf, um Städte in der Ukraine wie etwa Kiew in der vergangenen Nacht mit Raketen zu beschießen. Die Ukraine hat Engels daher bereits in der Vergangenheit mit Drohnen attackiert.

    Nördlich von Moskau haben derweil einem Bericht des unabhängigen Portals "Astra" zufolge ukrainische Drohnen ein Öldepot nahe der ebenfalls an der Wolga gelegenen Stadt Jaroslawl in Brand gesetzt. Die riesige Anlage gehört zu der örtlichen Raffinerie und soll bis zu 620.000 Kubikmeter Lagerkapazität haben. Später bestätigten offizielle Stellen in Jaroslawl einen Angriff. Bei der Attacke sei ein Mann ums Leben gekommen, vier Personen wurden verletzt, schrieb Gouverneur Michail Jewrajew. Zu Schäden machte er keine Angaben./bal/DP/stk






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