Berenberg senkt Ziel für BASF auf 47 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 48,02 auf Tradegate (16. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,85 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,19 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -2,85 %/+26,09 % bedeutet.