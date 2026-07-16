ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für BASF auf 47 Euro - 'Hold'
- Berenberg senkt BASF Kursziel von 52 auf 47
- Markt zweifelt Nachhaltigkeit gestiegener Preise
- China schwache Daten deuten Nachfrageeinbruch an
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach Eckdaten von 52 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt dürfte die Nachhaltigkeit der gestiegenen Preise und Absatzmengen des Chemiekonzerns infrage gestellt haben, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung mit Blick auf die Kursverluste nach der Zahlenvorlage. Schließlich hätten sich viele Basischemikalien preislich wieder auf das Niveau vor dem Iran-Krieg eingependelt. Zudem deuteten auch die zuletzt enttäuschenden chinesischen Wachstumsdaten darauf hin, dass sich der Fokus der Anleger von iranbedingten Angebotsengpässen hin zu einem Nachfrageeinbruch verlagert hat./rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 48,02 auf Tradegate (16. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,85 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,19 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -2,85 %/+26,09 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 47 Euro
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