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    Iran droht mit Vergeltung bei Ausweitung von US-Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump droht iranische Infrastruktur anzugreifen
    • Iran warnt vor massiven Gegenschlägen in der Region
    • Zerstörung von Kraftwerken und Brücken angekündigt
    Iran droht mit Vergeltung bei Ausweitung von US-Angriffen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump, kritische Infrastruktur im Iran anzugreifen, warnt der Iran vor massiven Gegenschlägen. Dann werde sämtliche in der Region verbleibende Infrastruktur zum Ziel von Angriffen, hieß es in einer Stellungnahme des militärischen Hauptquartiers Chatam al-Anbjia, die die Nachrichtenagentur Fars verbreitete.

    Der Iran hatte in Vergangenheit mehrfach Produktionsstätten zur Rohstoffgewinnung sowie zivile Infrastruktur in den Nachbarländern angegriffen. Am Mittwoch hatte Trump mit einer Ausweitung von Angriffen gegen den Iran gedroht. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln", sagte er in einem Interview des US-Senders Fox News./mar/DP/stk






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