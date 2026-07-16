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    ANALYSE-FLASH

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    RBC hebt Ziel für Airbus auf 215 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC hebt Kursziel Airbus von 200 auf 215 Euro
    • RBC bestätigt Einstufung Outperform bei Airbus
    • Starke Auslieferungen im zweiten Quartal erwartet
    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Ziel für Airbus auf 215 Euro - 'Outperform'
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Auslieferungszahlen für das zweite Jahresviertel von 200 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Flugzeugbauer sollte auch dementsprechend starke Quartalszahlen präsentieren./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:32 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 195,5 auf Tradegate (16. Juli 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -0,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 155,07 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,20Euro. Von den letzten 5 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 240,00Euro was eine Bandbreite von -5,36 %/+22,77 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 215 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 215,00, was eine Steigerung von +10,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke kurzfristige Schwankungen der Airbus‑Aktie: Verluste von rund 8–10% binnen einer Woche, kurzfristiges Überschreiten der 200‑€‑Marke, zuletzt Bewegungen Richtung 180 €, mögliche Unterstützung bei 160 €. Diskussionen drehen sich um Short‑Positionen, Langfrist‑Haltestrategien und Erwartungen weiterer kurzfristiger Rückgänge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.

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    dpa-AFX
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