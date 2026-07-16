RBC hebt Ziel für Airbus auf 215 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 195,5 auf Tradegate (16. Juli 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -0,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 155,07 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,20Euro. Von den letzten 5 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 240,00Euro was eine Bandbreite von -5,36 %/+22,77 % bedeutet.