Ethereum ist der Star am Kryptomarkt

Solana, TRON und Hyperliquid liegen auf Wochensicht sogar im Minus. XRP, BNB und Dogecoin verbuchen zwar Zugewinne von 1-2 Prozent, bleiben aber deutlich hinter der Dynamik von Ethereum zurück.

Ethereum notiert am Donnerstagvormittag 2,4 Prozent höher bei 1.920 US-Dollar und baut sein Wochenplus damit auf 9,61 Prozent aus. Bitcoin bleibt dagegen mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 64.654 US-Dollar nahezu unverändert. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 2,7 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

ETF-Kapital kehrt zurück – BlackRock dominiert die Zuflüsse

Ein zentraler Kurstreiber sind die wieder anziehenden Kapitalzuflüsse in US-amerikanische Spot-Ether-ETFs. In den ersten drei Handelstagen der Woche flossen laut SoSoValue rund 96 Millionen US-Dollar in die Produkte. Damit wurde bereits das gesamte Volumen der Vorwoche von 84 Millionen US-Dollar übertroffen.

Von den am Mittwoch verbuchten Zuflüssen in Höhe von 53,8 Millionen US-Dollar entfielen 45,3 Millionen auf BlackRocks ETHA. Weitere vier Millionen US-Dollar gingen an den kleineren ETHB-Fonds. Für die übrigen acht Produkte blieben damit zusammen weniger als fünf Millionen US-Dollar.

Gleichzeitig setzt sich der Kapitalabfluss aus Grayscales ursprünglichem Ether Trust fort. Seit dem Start sind dort 5,3 Milliarden US-Dollar abgeflossen. Die vergleichsweise hohe Gebühr von 2,5 Prozent steht dabei deutlich günstigeren Konkurrenzprodukten gegenüber.

Neuer Ethereum-Treiber entsteht im Hintergrund

Zusätzliche Unterstützung erhält Ethereum durch eine neue Quelle von Netzwerknachfrage. Die am 1. Juli gestartete Robinhood Chain nutzt Ethereum für Transaktionsgebühren und wickelt ihre Aktivitäten über Ethereum ab. Das Netzwerk verarbeitet inzwischen mehr als 800 Millionen US-Dollar an täglichem Handelsvolumen auf dezentralen Börsen, wobei ein großer Teil auf Memecoin-Transaktionen entfällt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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